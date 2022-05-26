Додано: Сер 25 тра, 2022 18:46

Charter написав: WallNutPen написав: Конечно есть. Конечно есть.

Не побачив у тарифах на картку. Якщо знаєте - покажить де.



WallNutPen написав: прогони вы таким образом тысяч 400 а то и даже меньше и Пумба вас мигом заблочит прогони вы таким образом тысяч 400 а то и даже меньше и Пумба вас мигом заблочит

Чому? Якщо гроші брудні - да, якщо є ліміт - візьме комісію. Якщо гроші законні - все повинно працювати без всяких блокувань Не побачив у тарифах на картку. Якщо знаєте - покажить де.Чому? Якщо гроші брудні - да, якщо є ліміт - візьме комісію. Якщо гроші законні - все повинно працювати без всяких блокувань

Почитайте ветку Пумба. Там о блокировках много. Причем как раз операции поступления денег от привата рассматривают как внесение нала. И при этом Пумб вначале блокирует деньги без объяснений, причем то что это блок никто прямо не говорит. На то чтобы узнать что это блок - вы потратите какое-то время. Потом вы забодаетесь доказывать что это деньги чистые - кучу нормальных документов пумб просто игнорит. Ну и в итоге через пару месяцев если деньги не просто "чистые", а "чистые безупречно" с точки зрения Пумба - вам блок снимут. Стоит ли все это мракобесие бесплатности самой операции - вопрос? Поэтому если пользоваться "тропинкой" то очень осторожно. А так да - это полностью бесплатно