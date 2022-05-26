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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 тра, 2022 14:36
lara_08 написав:
Бесплатно с Привата на ПУМБ, а потом уже на Моно
Так же казали і про Необанк, а виявилось що є ліміт на місяць. Можливо і з ПУМБом так саме
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Додано: Сер 25 тра, 2022 15:14
Charter написав: lara_08 написав:
Бесплатно с Привата на ПУМБ, а потом уже на Моно
Так же казали і про Необанк, а виявилось що є ліміт на місяць. Можливо і з ПУМБом так саме
Конечно есть. Думаю прогони вы таким образом тысяч 400 а то и даже меньше и Пумба вас мигом заблочит
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WallNutPen
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Додано: Сер 25 тра, 2022 18:37
WallNutPen написав:
Конечно есть.
Не побачив у тарифах на картку. Якщо знаєте - покажить де.
WallNutPen написав:
прогони вы таким образом тысяч 400 а то и даже меньше и Пумба вас мигом заблочит
Чому? Якщо гроші брудні - да, якщо є ліміт - візьме комісію. Якщо гроші законні - все повинно працювати без всяких блокувань
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Додано: Сер 25 тра, 2022 18:46
Charter написав: WallNutPen написав:
Конечно есть.
Не побачив у тарифах на картку. Якщо знаєте - покажить де.
WallNutPen написав:
прогони вы таким образом тысяч 400 а то и даже меньше и Пумба вас мигом заблочит
Чому? Якщо гроші брудні - да, якщо є ліміт - візьме комісію. Якщо гроші законні - все повинно працювати без всяких блокувань
Почитайте ветку Пумба. Там о блокировках много. Причем как раз операции поступления денег от привата рассматривают как внесение нала. И при этом Пумб вначале блокирует деньги без объяснений, причем то что это блок никто прямо не говорит. На то чтобы узнать что это блок - вы потратите какое-то время. Потом вы забодаетесь доказывать что это деньги чистые - кучу нормальных документов пумб просто игнорит. Ну и в итоге через пару месяцев если деньги не просто "чистые", а "чистые безупречно" с точки зрения Пумба - вам блок снимут. Стоит ли все это мракобесие бесплатности самой операции - вопрос? Поэтому если пользоваться "тропинкой" то очень осторожно. А так да - это полностью бесплатно
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WallNutPen
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Додано: Чет 26 тра, 2022 07:29
WallNutPen написав:
Стоит ли все это мракобесие бесплатности самой операции - вопрос? Поэтому если пользоваться "тропинкой" то очень осторожно. А так да - это полностью бесплатно
там все упирается в договор с Приватом.
каждую операцию оплачивает ПУМБ и он не намерен участвовать в мойках.
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Goodman
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Додано: Чет 26 тра, 2022 12:54
Goodman написав: WallNutPen написав:
Стоит ли все это мракобесие бесплатности самой операции - вопрос? Поэтому если пользоваться "тропинкой" то очень осторожно. А так да - это полностью бесплатно
там все упирается в договор с Приватом.
каждую операцию оплачивает ПУМБ и он не намерен участвовать в мойках.
Если ПУМБу финансово накладно содержать тропинку с Привата - пусть расторгает договор и не морочит людям голову!
А пока что это выглядит как изощренный садизм. Ну и попытка погреть руки на заблоченных деньгах клиентов.
п.с. У меня у самого ПУМБ заблочил счет, вторую неделю телятся ((
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tmp01
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