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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576>

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monobank 4.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
8
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:36

Re: monobank

  lara_08 написав:Бесплатно с Привата на ПУМБ, а потом уже на Моно

Так же казали і про Необанк, а виявилось що є ліміт на місяць. Можливо і з ПУМБом так саме
Charter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:14

  Charter написав:
  lara_08 написав:Бесплатно с Привата на ПУМБ, а потом уже на Моно

Так же казали і про Необанк, а виявилось що є ліміт на місяць. Можливо і з ПУМБом так саме

Конечно есть. Думаю прогони вы таким образом тысяч 400 а то и даже меньше и Пумба вас мигом заблочит
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:37

Re: monobank

  WallNutPen написав:Конечно есть.

Не побачив у тарифах на картку. Якщо знаєте - покажить де.

  WallNutPen написав:прогони вы таким образом тысяч 400 а то и даже меньше и Пумба вас мигом заблочит

Чому? Якщо гроші брудні - да, якщо є ліміт - візьме комісію. Якщо гроші законні - все повинно працювати без всяких блокувань
Charter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:46

  Charter написав:
  WallNutPen написав:Конечно есть.

Не побачив у тарифах на картку. Якщо знаєте - покажить де.

  WallNutPen написав:прогони вы таким образом тысяч 400 а то и даже меньше и Пумба вас мигом заблочит

Чому? Якщо гроші брудні - да, якщо є ліміт - візьме комісію. Якщо гроші законні - все повинно працювати без всяких блокувань

Почитайте ветку Пумба. Там о блокировках много. Причем как раз операции поступления денег от привата рассматривают как внесение нала. И при этом Пумб вначале блокирует деньги без объяснений, причем то что это блок никто прямо не говорит. На то чтобы узнать что это блок - вы потратите какое-то время. Потом вы забодаетесь доказывать что это деньги чистые - кучу нормальных документов пумб просто игнорит. Ну и в итоге через пару месяцев если деньги не просто "чистые", а "чистые безупречно" с точки зрения Пумба - вам блок снимут. Стоит ли все это мракобесие бесплатности самой операции - вопрос? Поэтому если пользоваться "тропинкой" то очень осторожно. А так да - это полностью бесплатно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 07:29

Re: monobank

  WallNutPen написав:Стоит ли все это мракобесие бесплатности самой операции - вопрос? Поэтому если пользоваться "тропинкой" то очень осторожно. А так да - это полностью бесплатно

там все упирается в договор с Приватом.
каждую операцию оплачивает ПУМБ и он не намерен участвовать в мойках.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:54

  Goodman написав:
  WallNutPen написав:Стоит ли все это мракобесие бесплатности самой операции - вопрос? Поэтому если пользоваться "тропинкой" то очень осторожно. А так да - это полностью бесплатно

там все упирается в договор с Приватом.
каждую операцию оплачивает ПУМБ и он не намерен участвовать в мойках.

Если ПУМБу финансово накладно содержать тропинку с Привата - пусть расторгает договор и не морочит людям голову!
А пока что это выглядит как изощренный садизм. Ну и попытка погреть руки на заблоченных деньгах клиентов.

п.с. У меня у самого ПУМБ заблочил счет, вторую неделю телятся ((
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 21:51

Re: monobank

  tmp01 написав:Если ПУМБу финансово накладно содержать тропинку с Привата - пусть расторгает договор и не морочит людям голову!

люди сами себе морочат.
тропинка, для пополнения задолженности по кр карте.
......короче, у Пумба своя голова и не одна , так и рулят.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 22:34

  Goodman написав:
  tmp01 написав:Если ПУМБу финансово накладно содержать тропинку с Привата - пусть расторгает договор и не морочит людям голову!

люди сами себе морочат.
тропинка, для пополнения задолженности по кр карте.
......короче, у Пумба своя голова и не одна , так и рулят.

Мне кажется вы преувеличиваете. Вот сейчас в п24 ввел "Пумб" и выдало шаблон с названием "Пумб погашение кредитов/пополнение карт". То есть исходя из формулировки речь не только о погашении задолженности по кредиткам.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:49

Re: monobank

Люди шукають пригоди на свою голову, їх попереджають про можливі наслідки, але ні, блін, винен як завжди хтось інший.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:08

  she_ne_investor написав:Люди шукають пригоди на свою голову, їх попереджають про можливі наслідки, але ні, блін, винен як завжди хтось інший.

И в чем Вы видите "пригоди на свою голову"?
В законном, легальном использовании украинских банковских продуктов? (причем полностью в безналичной форме). Странная логика...

Или это Вы так хотите обелить хитрожопость наших банкиров, в частности ахметовских?!
tmp01
 
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