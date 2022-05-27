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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
8
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:09

  tmp01 написав:
  she_ne_investor написав:Люди шукають пригоди на свою голову, їх попереджають про можливі наслідки, але ні, блін, винен як завжди хтось інший.

И в чем Вы видите "пригоди на свою голову"?
В законном, легальном использовании украинских банковских продуктов? (причем полностью в безналичной форме). Странная логика...

Или это Вы так хотите обелить хитрожопость наших банкиров, в частности ахметовских?!

Вы ж "не первый день" на форуме, и наверняка знакомы с понятием "мониторинг".
Наверно уже нет банков, которые позволят крутить "объёмы", и гайки постоянно закручиваются всё сильнее.
Не удивлюсь, если скоро и денег не занесешь без "справки", и блокировать счета будут при превышении среднемесячного официального и подтверждённого бумагой дохода. В Европу ж идём? Там есть такой вид деятельности как "ворочать мешками в кедах"?
gh78
 
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  #<1 ... 73747576
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