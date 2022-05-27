tmp01 написав:
И в чем Вы видите "пригоди на свою голову"?
В законном, легальном использовании украинских банковских продуктов? (причем полностью в безналичной форме). Странная логика...
Или это Вы так хотите обелить хитрожопость наших банкиров, в частности ахметовских?!
Вы ж "не первый день" на форуме, и наверняка знакомы с понятием "мониторинг".
Наверно уже нет банков, которые позволят крутить "объёмы", и гайки постоянно закручиваются всё сильнее.
Не удивлюсь, если скоро и денег не занесешь без "справки", и блокировать счета будут при превышении среднемесячного официального и подтверждённого бумагой дохода. В Европу ж идём? Там есть такой вид деятельности как "ворочать мешками в кедах"?