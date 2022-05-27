monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:09
tmp01 написав: she_ne_investor написав:
Люди шукають пригоди на свою голову, їх попереджають про можливі наслідки, але ні, блін, винен як завжди хтось інший.
И в чем Вы видите "пригоди на свою голову"?
В законном, легальном использовании украинских банковских продуктов? (причем полностью в безналичной форме). Странная логика...
Или это Вы так хотите обелить хитрожопость наших банкиров, в частности ахметовских?!
Вы ж "не первый день" на форуме, и наверняка знакомы с понятием "мониторинг".
Наверно уже нет банков, которые позволят крутить "объёмы", и гайки постоянно закручиваются всё сильнее.
Не удивлюсь, если скоро и денег не занесешь без "справки", и блокировать счета будут при превышении среднемесячного
официального и подтверждённого бумагой
дохода. В Европу ж идём? Там есть такой вид деятельности как "ворочать мешками в кедах"?
gh78
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:55
tmp01 написав:
причем полностью в безналичной форме
р2р приравнивается банком к НАЛИЧНОЙ ОБЕЗЛИЧЕННОЙ операции, т.к. через р2р-перевод НИКОГДА не переДаются данные плательщика, в отд. от СЭП или платежа через кассу с паспортом.
Amethyst
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:01
Amethyst написав:
через р2р-перевод НИКОГДА не переДаются данные плательщика
Тем не менее, например, при переводе с monobank на Приват в Приват24 я вижу имя и фамилию отправителя.
ingtrans
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:09
ingtrans написав: Amethyst написав:
через р2р-перевод НИКОГДА не переДаются данные плательщика
Тем не менее, например, при переводе с monobank на Приват в Приват24 я вижу имя и фамилию отправителя.
У Мони и Привата есть поле комментария для р2р-перевода. Там много чо можно написать
Одно время НБУ пітался ОБЯЗАТЬ банки там чото вразумительное самим банкам писать, но сервис то обеспечивает МПС
Amethyst
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:19
Amethyst написав: ingtrans написав: Amethyst написав:
через р2р-перевод НИКОГДА не переДаются данные плательщика
Тем не менее, например, при переводе с monobank на Приват в Приват24 я вижу имя и фамилию отправителя.
У Мони и Привата есть поле комментария для р2р-перевода. Там много чо можно написать
Одно время НБУ пітался ОБЯЗАТЬ банки там чото вразумительное самим банкам писать, но сервис то обеспечивает МПС
Всё-таки между "Там много чо можно написать" и "НИКОГДА" есть определенная разница. Вот monobank что-то пишет, а Приват эту писанину как-то понимает и пишет "Переказ вiд такого-то и такого-то".
ingtrans
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:36
ingtrans написав:
эту писанину как-то понимает
ну это не документ для банка(финмона)
Amethyst
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