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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
8
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:09

  tmp01 написав:
  she_ne_investor написав:Люди шукають пригоди на свою голову, їх попереджають про можливі наслідки, але ні, блін, винен як завжди хтось інший.

И в чем Вы видите "пригоди на свою голову"?
В законном, легальном использовании украинских банковских продуктов? (причем полностью в безналичной форме). Странная логика...

Или это Вы так хотите обелить хитрожопость наших банкиров, в частности ахметовских?!

Вы ж "не первый день" на форуме, и наверняка знакомы с понятием "мониторинг".
Наверно уже нет банков, которые позволят крутить "объёмы", и гайки постоянно закручиваются всё сильнее.
Не удивлюсь, если скоро и денег не занесешь без "справки", и блокировать счета будут при превышении среднемесячного официального и подтверждённого бумагой дохода. В Европу ж идём? Там есть такой вид деятельности как "ворочать мешками в кедах"?
gh78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:55

Re: monobank

  tmp01 написав:причем полностью в безналичной форме

р2р приравнивается банком к НАЛИЧНОЙ ОБЕЗЛИЧЕННОЙ операции, т.к. через р2р-перевод НИКОГДА не переДаются данные плательщика, в отд. от СЭП или платежа через кассу с паспортом.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:01

Re: monobank

  Amethyst написав:через р2р-перевод НИКОГДА не переДаются данные плательщика

Тем не менее, например, при переводе с monobank на Приват в Приват24 я вижу имя и фамилию отправителя.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:09

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:через р2р-перевод НИКОГДА не переДаются данные плательщика

Тем не менее, например, при переводе с monobank на Приват в Приват24 я вижу имя и фамилию отправителя.

У Мони и Привата есть поле комментария для р2р-перевода. Там много чо можно написать :)
Одно время НБУ пітался ОБЯЗАТЬ банки там чото вразумительное самим банкам писать, но сервис то обеспечивает МПС
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:19

  Amethyst написав:
  ingtrans написав:
  Amethyst написав:через р2р-перевод НИКОГДА не переДаются данные плательщика

Тем не менее, например, при переводе с monobank на Приват в Приват24 я вижу имя и фамилию отправителя.

У Мони и Привата есть поле комментария для р2р-перевода. Там много чо можно написать :)
Одно время НБУ пітался ОБЯЗАТЬ банки там чото вразумительное самим банкам писать, но сервис то обеспечивает МПС

Всё-таки между "Там много чо можно написать" и "НИКОГДА" есть определенная разница. Вот monobank что-то пишет, а Приват эту писанину как-то понимает и пишет "Переказ вiд такого-то и такого-то".
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:36

Re: monobank

  ingtrans написав:эту писанину как-то понимает

ну это не документ для банка(финмона) :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:49

  Amethyst написав:
  ingtrans написав:эту писанину как-то понимает

ну это не документ для банка(финмона) :(

Это понятно, но в моем представлении "НИКОГДА" означает "вообще никогда", а не "иногда, но в качестве подтверждения личности это не подойдет".
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:49

этааа,
ещё есть {совсем} никогда, наверное никогда, {точно} никогда
и никогда не говори никогда :mrgreen:

ПС. 0я заповедь робота: ты не можешь сомневатЬся, эт просто фуззи контролл :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:34

  Amethyst написав:
  tmp01 написав:причем полностью в безналичной форме

р2р приравнивается банком к НАЛИЧНОЙ ОБЕЗЛИЧЕННОЙ операции, т.к. через р2р-перевод НИКОГДА не переДаются данные плательщика, в отд. от СЭП или платежа через кассу с паспортом.

Речь сейчас не о р2р переводах, а о тропинке с Привата.
Там используются сторно-платежи и интеграция между банками довольно высока.
Например, еще на этапе создания платежа по тропинке Конкорда - сразу видишь ФИО получателя в Конкорде.

Приравнивать это к наличным платежам - нелогично и глупо. Но очень удобно нашим горе-банкирам ((
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