she_ne_investor написав:Люди шукають пригоди на свою голову, їх попереджають про можливі наслідки, але ні, блін, винен як завжди хтось інший.
И в чем Вы видите "пригоди на свою голову"? В законном, легальном использовании украинских банковских продуктов? (причем полностью в безналичной форме). Странная логика...
Или это Вы так хотите обелить хитрожопость наших банкиров, в частности ахметовских?!
Вы ж "не первый день" на форуме, и наверняка знакомы с понятием "мониторинг". Наверно уже нет банков, которые позволят крутить "объёмы", и гайки постоянно закручиваются всё сильнее. Не удивлюсь, если скоро и денег не занесешь без "справки", и блокировать счета будут при превышении среднемесячного официального и подтверждённого бумагой дохода. В Европу ж идём? Там есть такой вид деятельности как "ворочать мешками в кедах"?
tmp01 написав:причем полностью в безналичной форме
р2р приравнивается банком к НАЛИЧНОЙ ОБЕЗЛИЧЕННОЙ операции, т.к. через р2р-перевод НИКОГДА не переДаются данные плательщика, в отд. от СЭП или платежа через кассу с паспортом.
Речь сейчас не о р2р переводах, а о тропинке с Привата. Там используются сторно-платежи и интеграция между банками довольно высока. Например, еще на этапе создания платежа по тропинке Конкорда - сразу видишь ФИО получателя в Конкорде.
Приравнивать это к наличным платежам - нелогично и глупо. Но очень удобно нашим горе-банкирам ((