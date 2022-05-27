she_ne_investor написав:Люди шукають пригоди на свою голову, їх попереджають про можливі наслідки, але ні, блін, винен як завжди хтось інший.
И в чем Вы видите "пригоди на свою голову"? В законном, легальном использовании украинских банковских продуктов? (причем полностью в безналичной форме). Странная логика...
Или это Вы так хотите обелить хитрожопость наших банкиров, в частности ахметовских?!
Вы ж "не первый день" на форуме, и наверняка знакомы с понятием "мониторинг". Наверно уже нет банков, которые позволят крутить "объёмы", и гайки постоянно закручиваются всё сильнее. Не удивлюсь, если скоро и денег не занесешь без "справки", и блокировать счета будут при превышении среднемесячного официального и подтверждённого бумагой дохода. В Европу ж идём? Там есть такой вид деятельности как "ворочать мешками в кедах"?
tmp01 написав:причем полностью в безналичной форме
р2р приравнивается банком к НАЛИЧНОЙ ОБЕЗЛИЧЕННОЙ операции, т.к. через р2р-перевод НИКОГДА не переДаются данные плательщика, в отд. от СЭП или платежа через кассу с паспортом.
Речь сейчас не о р2р переводах, а о тропинке с Привата. Там используются сторно-платежи и интеграция между банками довольно высока. Например, еще на этапе создания платежа по тропинке Конкорда - сразу видишь ФИО получателя в Конкорде.
Приравнивать это к наличным платежам - нелогично и глупо. Но очень удобно нашим горе-банкирам ((
tmp01 написав:Или это Вы так хотите обелить хитрожопость наших банкиров, в частности ахметовских?!
Вы ж "не первый день" на форуме, и наверняка знакомы с понятием "мониторинг". Наверно уже нет банков, которые позволят крутить "объёмы", и гайки постоянно закручиваются всё сильнее. Не удивлюсь, если скоро и денег не занесешь без "справки", и блокировать счета будут при превышении среднемесячного официального и подтверждённого бумагой дохода. В Европу ж идём? Там есть такой вид деятельности как "ворочать мешками в кедах"?
Еще раз повторюсь: 1. У меня больше 10 лет ФОП ЕН 3 группа и, соответственно, весь (100%) доход белый. 2. С Пумбом работал давно, успользовал как транзитник для Моно и Таси плюс отлёжка на "Вiльном" депозите. И до войны ни разу не вызывал вопросов от их мониторинга. 3. Сейчас обороты значительно снизились, но Пумб таки решил меня заблочить.
Вывод: не надо всех мерять под одну гребенки со своими `крутить "объёмы", "ворочать мешками в кедах" и т.п.` Я вижу лишь недобросовестность банкиров и использование ситуации в своих интересах (( Тупо беспредельщики
Более того - разморозить деньги не спешат. Я им выслал выписку из реестра о доходах и налогах, но идет полный игнор.