Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:48

gh78 написав: tmp01 написав: Или это Вы так хотите обелить хитрожопость наших банкиров, в частности ахметовских?! Или это Вы так хотите обелить хитрожопость наших банкиров, в частности ахметовских?!

Вы ж "не первый день" на форуме, и наверняка знакомы с понятием "мониторинг".

Наверно уже нет банков, которые позволят крутить "объёмы", и гайки постоянно закручиваются всё сильнее.

Не удивлюсь, если скоро и денег не занесешь без "справки", и блокировать счета будут при превышении среднемесячного официального и подтверждённого бумагой дохода. В Европу ж идём? Там есть такой вид деятельности как "ворочать мешками в кедах"? Вы ж "не первый день" на форуме, и наверняка знакомы с понятием "мониторинг".Наверно уже нет банков, которые позволят крутить "объёмы", и гайки постоянно закручиваются всё сильнее.Не удивлюсь, если скоро и денег не занесешь без "справки", и блокировать счета будут при превышении среднемесячногодохода. В Европу ж идём? Там есть такой вид деятельности как "ворочать мешками в кедах"?

Еще раз повторюсь:1. У меня больше 10 лет ФОП ЕН 3 группа и, соответственно, весь (100%) доход белый.2. С Пумбом работал давно, успользовал как транзитник для Моно и Таси плюс отлёжка на "Вiльном" депозите. И до войны ни разу не вызывал вопросов от их мониторинга.3. Сейчас обороты значительно снизились, но Пумб таки решил меня заблочить.Вывод: не надо всех мерять под одну гребенки со своими `крутить "объёмы", "ворочать мешками в кедах" и т.п.`Я вижу лишь недобросовестность банкиров и использование ситуации в своих интересах ((Тупо беспредельщикиБолее того - разморозить деньги не спешат. Я им выслал выписку из реестра о доходах и налогах, но идет полный игнор.