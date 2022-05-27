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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
8
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 17:35

  Amethyst написав:
  tmp01 написав:причем полностью в безналичной форме

р2р приравнивается банком к НАЛИЧНОЙ ОБЕЗЛИЧЕННОЙ операции, т.к. через р2р-перевод НИКОГДА не переДаются данные плательщика, в отд. от СЭП или платежа через кассу с паспортом.

если тянешь, то p2p операция тоже считается обезличенной? при тянучке предполагается, что карта твоя. Райф даже галочку требует/требовал ставить - мол тяну со своей карты.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:47

Monobank - подвійна конвертація в Uber

На днях їхав в Uber і по факту поїздки попав на подвійну конвертацію валют. В службі підтримки mono радісно повідомили, що банк вирішив, не попереджаючи користувачів, зменшити ліміт до 10 доларів. При перевищенні цього ліміту - відбувається подвійна конвертація за рахунок користувача. Раніше цей ліміт був значно вищим.
Aleksandr engineer
 
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