если тянешь, то p2p операция тоже считается обезличенной? при тянучке предполагается, что карта твоя. Райф даже галочку требует/требовал ставить - мол тяну со своей карты.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 тра, 2022 17:35
если тянешь, то p2p операция тоже считается обезличенной? при тянучке предполагается, что карта твоя. Райф даже галочку требует/требовал ставить - мол тяну со своей карты.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:47
Monobank - подвійна конвертація в Uber
На днях їхав в Uber і по факту поїздки попав на подвійну конвертацію валют. В службі підтримки mono радісно повідомили, що банк вирішив, не попереджаючи користувачів, зменшити ліміт до 10 доларів. При перевищенні цього ліміту - відбувається подвійна конвертація за рахунок користувача. Раніше цей ліміт був значно вищим.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 23:51
viewtopic.php?p=5426373#p5426373
|