Додано: Суб 28 тра, 2022 12:01

she_ne_investor написав: tmp01 написав: Или это Вы так хотите обелить хитрожопость наших банкиров, в частности ахметовских?! Или это Вы так хотите обелить хитрожопость наших банкиров, в частности ахметовских?!

А не треба свою хитрожопість видавати за хитрожопість банку. СЕП-ом то чого не переказували - щоб комісію не платити (її за вас заплатить пумб).

Базікають про стежку на кожному кроці, протоптали її так що вже як дорога, потім жаліються що їх блочать. А не треба свою хитрожопість видавати за хитрожопість банку. СЕП-ом то чого не переказували - щоб комісію не платити (її за вас заплатить пумб).Базікають про стежку на кожному кроці, протоптали її так що вже як дорога, потім жаліються що їх блочать.

Ну в цивилизованном обществе банк по идее должен предоставить правила использования инструмента. Где будет четко указано что где и как. Это если банк порядочный. Если же банк хитропопый, то он мало того что не даст условия, то он ещё и условия будет менять по ходу. Более того натягивать на клиента другие, не связанные ограничения на уже работающий продукт. Все это о пумбе. Я не злоупотребляю дорожкой, но вижу что банк умудрился приплести ограничения НБУ для внесения нала в безналичные операции. И за это жарит клиентов. Более того уже применив к клиенту блокировку банк не предоставляет ему четкие объяснение что как да почему. Потом отказывает в приеме нормальных подтверждающих документов. Или блокируют клиента банка ФОПа, чья деятельность у банка как на ладони... Так кто в этом случае хитропопый? Клиент? Который просто хочет использовать инструмент, которым пользовался 2-3 последние года и условия были совершенно иными? Мне кажется ответ очевиден.