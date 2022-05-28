если тянешь, то p2p операция тоже считается обезличенной? при тянучке предполагается, что карта твоя. Райф даже галочку требует/требовал ставить - мол тяну со своей карты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 тра, 2022 17:35
если тянешь, то p2p операция тоже считается обезличенной? при тянучке предполагается, что карта твоя. Райф даже галочку требует/требовал ставить - мол тяну со своей карты.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:47
Monobank - подвійна конвертація в Uber
На днях їхав в Uber і по факту поїздки попав на подвійну конвертацію валют. В службі підтримки mono радісно повідомили, що банк вирішив, не попереджаючи користувачів, зменшити ліміт до 10 доларів. При перевищенні цього ліміту - відбувається подвійна конвертація за рахунок користувача. Раніше цей ліміт був значно вищим.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 23:51
viewtopic.php?p=5426373#p5426373
Додано: Суб 28 тра, 2022 11:40
А не треба свою хитрожопість видавати за хитрожопість банку. СЕП-ом то чого не переказували - щоб комісію не платити (її за вас заплатить пумб).
Базікають про стежку на кожному кроці, протоптали її так що вже як дорога, потім жаліються що їх блочать.
Додано: Суб 28 тра, 2022 12:01
Ну в цивилизованном обществе банк по идее должен предоставить правила использования инструмента. Где будет четко указано что где и как. Это если банк порядочный. Если же банк хитропопый, то он мало того что не даст условия, то он ещё и условия будет менять по ходу. Более того натягивать на клиента другие, не связанные ограничения на уже работающий продукт. Все это о пумбе. Я не злоупотребляю дорожкой, но вижу что банк умудрился приплести ограничения НБУ для внесения нала в безналичные операции. И за это жарит клиентов. Более того уже применив к клиенту блокировку банк не предоставляет ему четкие объяснение что как да почему. Потом отказывает в приеме нормальных подтверждающих документов. Или блокируют клиента банка ФОПа, чья деятельность у банка как на ладони... Так кто в этом случае хитропопый? Клиент? Который просто хочет использовать инструмент, которым пользовался 2-3 последние года и условия были совершенно иными? Мне кажется ответ очевиден.
Додано: Суб 28 тра, 2022 13:04
Re: monobank
СЭП(собственно безнал) тоже попадает под финмон, под внутренний финмон самого банка. Многое еще зависит от Анкеты клиента, нужно не лениться и заполнять ее правильно даже если менагер торопит и грит, шо эт не так важно для дебетовых карт
Я так понимаю, шо народ не хочет вникать в правила игры от НБУ
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
А Мумба действительно -- достаточно ХИ-тропопая банка (
Додано: Суб 28 тра, 2022 17:32
В том сообщении, на которое ссылаетесь, нет речи про лимит в 10 долларов на DCC. Поэтому вопрос - он есть или нет? А то лично у меня не бывает поездок на такси дороже этой суммы, поэтому лимит терпимый...
Додано: Суб 28 тра, 2022 17:57
На FB представитель monobank писал, что лимит 1 доллар.
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