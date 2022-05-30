RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 08:23

  Amethyst написав:СЭП(собственно безнал) тоже попадает под финмон, под внутренний финмон самого банка.

да, но он более прозрачный, и к нему меньше вопросов, практически 0. Разве что там конкретный закшвар идет.
  Amethyst написав:Я так понимаю, шо народ не хочет вникать в правила игры от НБУ
белым людям это незачем. Точнее людям с белыми доходами)
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4562
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 08:51

  klug написав:
  ingtrans написав:На FB представитель monobank писал, что лимит 1 доллар.

На наступній ітерації уточнять, що долар гаянський.

Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський))
Aleksandr engineer
 
Повідомлень: 17
З нами з: 18.04.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:15

  Aleksandr engineer написав:
  klug написав:
  ingtrans написав:На FB представитель monobank писал, что лимит 1 доллар.

На наступній ітерації уточнять, що долар гаянський.

Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський))

Смешной вы. Банк с момента создания по сути доплачивал клиентам в случае DCC. То есть банк нес расходы. Теперь перестал это делать. И тут же нашелся хи-клиент, который стал говорить что банк на них зарабатывает.
Это как в анекдоте:
Каждое утро молодой "гаишник" отанавливал одну и ту же автомашину
(Мерс-600) на одном и том же перекрестке и каждое утро в машине
немного приоткрывалось окно в которое "гаишнику" подавалось 100 баксов.
Работник ГАИ зажил на широкую ногу:-дорогая машина; -шикарная дача;
-жена одета с ног до головы.
Но однажды "Мерс" не проехал утром, не проехал он и завтра и на
следующий день. Так прошло около двух месяцев. В семье гаишника
пошли скандалы, денег стало катастрофически не хватать.
И вот через два месяца снова утром и на старом месте появляется
знакомый "Мерс". Так же приоткрывается окошко и "гаишнику"
предлагается 100 долларов, но разъяренный блюститель безопасности
движения рывком открывает дверь и возмущенно спрашивает:
- Ты, где был?
- Как где, на Канарах отдыхал.
- За мой счет???
WallNutPen
 
Повідомлень: 382
З нами з: 08.06.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 75767778
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Djus, Ferlakur, ingtrans і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (773)
30.05.2022 10:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.