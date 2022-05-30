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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 75767778 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.3 5 20 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 45% 9 Всього голосів : 20 Додано: Пон 30 тра, 2022 08:23 Amethyst написав: СЭП(собственно безнал) тоже попадает под финмон, под внутренний финмон самого банка. СЭП(собственно безнал) тоже попадает под финмон, под внутренний финмон самого банка.

да, но он более прозрачный, и к нему меньше вопросов, практически 0. Разве что там конкретный закшвар идет.

Amethyst написав: Я так понимаю, шо народ не хочет вникать в правила игры от НБУ Я так понимаю, шо народ не хочет вникать в правила игры от НБУ белым людям это незачем. Точнее людям с белыми доходами) да, но он более прозрачный, и к нему меньше вопросов, практически 0. Разве что там конкретный закшвар идет.белым людям это незачем. Точнее людям с белыми доходами) Ромасик

Повідомлень: 4562 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1164 раз. Подякували: 709 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 08:51 klug написав: ingtrans написав: На FB представитель monobank писал, что лимит 1 доллар. На FB представитель monobank писал, что лимит 1 доллар.

На наступній ітерації уточнять, що долар гаянський . На наступній ітерації уточнять, що долар

Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський)) Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський)) Aleksandr engineer Повідомлень: 17 З нами з: 18.04.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 09:15 Aleksandr engineer написав: klug написав: ingtrans написав: На FB представитель monobank писал, что лимит 1 доллар. На FB представитель monobank писал, что лимит 1 доллар.

На наступній ітерації уточнять, що долар гаянський . На наступній ітерації уточнять, що долар

Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський)) Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський))

Смешной вы. Банк с момента создания по сути доплачивал клиентам в случае DCC. То есть банк нес расходы. Теперь перестал это делать. И тут же нашелся хи-клиент, который стал говорить что банк на них зарабатывает.

Это как в анекдоте:

Каждое утро молодой "гаишник" отанавливал одну и ту же автомашину

(Мерс-600) на одном и том же перекрестке и каждое утро в машине

немного приоткрывалось окно в которое "гаишнику" подавалось 100 баксов.

Работник ГАИ зажил на широкую ногу:-дорогая машина; -шикарная дача;

-жена одета с ног до головы.

Но однажды "Мерс" не проехал утром, не проехал он и завтра и на

следующий день. Так прошло около двух месяцев. В семье гаишника

пошли скандалы, денег стало катастрофически не хватать.

И вот через два месяца снова утром и на старом месте появляется

знакомый "Мерс". Так же приоткрывается окошко и "гаишнику"

предлагается 100 долларов, но разъяренный блюститель безопасности

движения рывком открывает дверь и возмущенно спрашивает:

- Ты, где был?

- Как где, на Канарах отдыхал.

- За мой счет??? Смешной вы. Банк с момента создания по сути доплачивал клиентам в случае DCC. То есть банк нес расходы. Теперь перестал это делать. И тут же нашелся хи-клиент, который стал говорить что банк на них зарабатывает.Это как в анекдоте:Каждое утро молодой "гаишник" отанавливал одну и ту же автомашину(Мерс-600) на одном и том же перекрестке и каждое утро в машиненемного приоткрывалось окно в которое "гаишнику" подавалось 100 баксов.Работник ГАИ зажил на широкую ногу:-дорогая машина; -шикарная дача;-жена одета с ног до головы.Но однажды "Мерс" не проехал утром, не проехал он и завтра и наследующий день. Так прошло около двух месяцев. В семье гаишникапошли скандалы, денег стало катастрофически не хватать.И вот через два месяца снова утром и на старом месте появляетсязнакомый "Мерс". Так же приоткрывается окошко и "гаишнику"предлагается 100 долларов, но разъяренный блюститель безопасностидвижения рывком открывает дверь и возмущенно спрашивает:- Ты, где был?- Как где, на Канарах отдыхал.- За мой счет??? WallNutPen Повідомлень: 382 З нами з: 08.06.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 96 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 75767778 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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