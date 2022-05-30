да, но он более прозрачный, и к нему меньше вопросов, практически 0. Разве что там конкретный закшвар идет.
белым людям это незачем. Точнее людям с белыми доходами)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 тра, 2022 08:23
да, но он более прозрачный, и к нему меньше вопросов, практически 0. Разве что там конкретный закшвар идет.
белым людям это незачем. Точнее людям с белыми доходами)
Додано: Пон 30 тра, 2022 08:51
Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський))
Додано: Пон 30 тра, 2022 09:15
Смешной вы. Банк с момента создания по сути доплачивал клиентам в случае DCC. То есть банк нес расходы. Теперь перестал это делать. И тут же нашелся хи-клиент, который стал говорить что банк на них зарабатывает.
Это как в анекдоте:
Каждое утро молодой "гаишник" отанавливал одну и ту же автомашину
(Мерс-600) на одном и том же перекрестке и каждое утро в машине
немного приоткрывалось окно в которое "гаишнику" подавалось 100 баксов.
Работник ГАИ зажил на широкую ногу:-дорогая машина; -шикарная дача;
-жена одета с ног до головы.
Но однажды "Мерс" не проехал утром, не проехал он и завтра и на
следующий день. Так прошло около двух месяцев. В семье гаишника
пошли скандалы, денег стало катастрофически не хватать.
И вот через два месяца снова утром и на старом месте появляется
знакомый "Мерс". Так же приоткрывается окошко и "гаишнику"
предлагается 100 долларов, но разъяренный блюститель безопасности
движения рывком открывает дверь и возмущенно спрашивает:
- Ты, где был?
- Как где, на Канарах отдыхал.
- За мой счет???
|