да, но он более прозрачный, и к нему меньше вопросов, практически 0. Разве что там конкретный закшвар идет.
белым людям это незачем. Точнее людям с белыми доходами)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 тра, 2022 08:23
да, но он более прозрачный, и к нему меньше вопросов, практически 0. Разве что там конкретный закшвар идет.
белым людям это незачем. Точнее людям с белыми доходами)
Додано: Пон 30 тра, 2022 08:51
Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський))
Додано: Пон 30 тра, 2022 09:15
Смешной вы. Банк с момента создания по сути доплачивал клиентам в случае DCC. То есть банк нес расходы. Теперь перестал это делать. И тут же нашелся хи-клиент, который стал говорить что банк на них зарабатывает.
Это как в анекдоте:
Каждое утро молодой "гаишник" отанавливал одну и ту же автомашину
(Мерс-600) на одном и том же перекрестке и каждое утро в машине
немного приоткрывалось окно в которое "гаишнику" подавалось 100 баксов.
Работник ГАИ зажил на широкую ногу:-дорогая машина; -шикарная дача;
-жена одета с ног до головы.
Но однажды "Мерс" не проехал утром, не проехал он и завтра и на
следующий день. Так прошло около двух месяцев. В семье гаишника
пошли скандалы, денег стало катастрофически не хватать.
И вот через два месяца снова утром и на старом месте появляется
знакомый "Мерс". Так же приоткрывается окошко и "гаишнику"
предлагается 100 долларов, но разъяренный блюститель безопасности
движения рывком открывает дверь и возмущенно спрашивает:
- Ты, где был?
- Как где, на Канарах отдыхал.
- За мой счет???
Додано: Пон 30 тра, 2022 09:54
Спорно. Проживая в Запорожье, ни разу не тратил на поездку от 10 долларов, а поездок много сотен за много лет... Кроме единственного исключения 25 февраля в этом году (с почти трёхкратной наценкой) и то наличными
Но может для столицы это и норма
Додано: Пон 30 тра, 2022 14:01
Ліміт у 80€ ніде не був прописаний у документах, а лише у пості Гороха десь на цукербуках, тому і повідомляти про його зміну банк формально не зобов'язаний. Ще до війни моно не раз ловили на попередженні про зміни у офіційних тарифах за 1-2 дні, коли згідно закону мали попереджати за 30, а під час війни таким грішить ледь не кожен банк - деякі навіть заднім числом публікують оновлення, тому моно тут годі й дивуватися.
Додано: Сер 01 чер, 2022 05:59
Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський))[/quote]
Смешной вы. Банк с момента создания по сути доплачивал клиентам в случае DCC. То есть банк нес расходы. Теперь перестал это делать. И тут же нашелся хи-клиент, который стал говорить что банк на них зарабатывает.
Это как в анекдоте:
Каждое утро молодой "гаишник" отанавливал одну и ту же автомашину
(Мерс-600) на одном и том же перекрестке и каждое утро в машине
немного приоткрывалось окно в которое "гаишнику" подавалось 100 баксов.
Работник ГАИ зажил на широкую ногу:-дорогая машина; -шикарная дача;
-жена одета с ног до головы.
Но однажды "Мерс" не проехал утром, не проехал он и завтра и на
следующий день. Так прошло около двух месяцев. В семье гаишника
пошли скандалы, денег стало катастрофически не хватать.
И вот через два месяца снова утром и на старом месте появляется
знакомый "Мерс". Так же приоткрывается окошко и "гаишнику"
предлагается 100 долларов, но разъяренный блюститель безопасности
движения рывком открывает дверь и возмущенно спрашивает:
- Ты, где был?
- Как где, на Канарах отдыхал.
- За мой счет???[/quote]
Не бачу нічого смішного - оскільки дана опція активно висвітлювалася у промо компанії банку: як у публікаціях так і в сервісних повідомленнях додатка. Якщо раніше ця опція була настільки значимою що її окремо виділяли, то логічно, що зміну умов у даному функціоналу слід було також зазначити окремо. Питання наразі не про суму а про поняття клієнтоорієнтованості і чесності у відносинах клієнт-банк. Чи такі поняття - це вже не фішка mono?
Додано: Сер 01 чер, 2022 06:14
Для столиці це теж не норма, але Uber це лише як один із прикладів, є ще декілька розповсюджених кейсів у яких ця історія має місце бути… Ну і окрім цього дивують власне не самі суми, а безпосередньо підхід як банку так і служби підтримки
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