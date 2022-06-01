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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 75767778 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.3 5 20 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 45% 9 Всього голосів : 20 Додано: Пон 30 тра, 2022 08:23 Amethyst написав: СЭП(собственно безнал) тоже попадает под финмон, под внутренний финмон самого банка. СЭП(собственно безнал) тоже попадает под финмон, под внутренний финмон самого банка.

да, но он более прозрачный, и к нему меньше вопросов, практически 0. Разве что там конкретный закшвар идет.

Amethyst написав: Я так понимаю, шо народ не хочет вникать в правила игры от НБУ Я так понимаю, шо народ не хочет вникать в правила игры от НБУ белым людям это незачем. Точнее людям с белыми доходами) да, но он более прозрачный, и к нему меньше вопросов, практически 0. Разве что там конкретный закшвар идет.белым людям это незачем. Точнее людям с белыми доходами) Ромасик

Повідомлень: 4597 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1166 раз. Подякували: 710 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 08:51 klug написав: ingtrans написав: На FB представитель monobank писал, что лимит 1 доллар. На FB представитель monobank писал, что лимит 1 доллар.

На наступній ітерації уточнять, що долар гаянський . На наступній ітерації уточнять, що долар

Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський)) Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський)) Aleksandr engineer Повідомлень: 19 З нами з: 18.04.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 09:15 Aleksandr engineer написав: klug написав: ingtrans написав: На FB представитель monobank писал, что лимит 1 доллар. На FB представитель monobank писал, что лимит 1 доллар.

На наступній ітерації уточнять, що долар гаянський . На наступній ітерації уточнять, що долар

Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський)) Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський))

Смешной вы. Банк с момента создания по сути доплачивал клиентам в случае DCC. То есть банк нес расходы. Теперь перестал это делать. И тут же нашелся хи-клиент, который стал говорить что банк на них зарабатывает.

Это как в анекдоте:

Каждое утро молодой "гаишник" отанавливал одну и ту же автомашину

(Мерс-600) на одном и том же перекрестке и каждое утро в машине

немного приоткрывалось окно в которое "гаишнику" подавалось 100 баксов.

Работник ГАИ зажил на широкую ногу:-дорогая машина; -шикарная дача;

-жена одета с ног до головы.

Но однажды "Мерс" не проехал утром, не проехал он и завтра и на

следующий день. Так прошло около двух месяцев. В семье гаишника

пошли скандалы, денег стало катастрофически не хватать.

И вот через два месяца снова утром и на старом месте появляется

знакомый "Мерс". Так же приоткрывается окошко и "гаишнику"

предлагается 100 долларов, но разъяренный блюститель безопасности

движения рывком открывает дверь и возмущенно спрашивает:

- Ты, где был?

- Как где, на Канарах отдыхал.

- За мой счет??? Смешной вы. Банк с момента создания по сути доплачивал клиентам в случае DCC. То есть банк нес расходы. Теперь перестал это делать. И тут же нашелся хи-клиент, который стал говорить что банк на них зарабатывает.Это как в анекдоте:Каждое утро молодой "гаишник" отанавливал одну и ту же автомашину(Мерс-600) на одном и том же перекрестке и каждое утро в машиненемного приоткрывалось окно в которое "гаишнику" подавалось 100 баксов.Работник ГАИ зажил на широкую ногу:-дорогая машина; -шикарная дача;-жена одета с ног до головы.Но однажды "Мерс" не проехал утром, не проехал он и завтра и наследующий день. Так прошло около двух месяцев. В семье гаишникапошли скандалы, денег стало катастрофически не хватать.И вот через два месяца снова утром и на старом месте появляетсязнакомый "Мерс". Так же приоткрывается окошко и "гаишнику"предлагается 100 долларов, но разъяренный блюститель безопасностидвижения рывком открывает дверь и возмущенно спрашивает:- Ты, где был?- Как где, на Канарах отдыхал.- За мой счет??? WallNutPen Повідомлень: 389 З нами з: 08.06.20 Подякував: 11 раз. Подякували: 97 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 09:54 Aleksandr engineer написав: Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату

Спорно. Проживая в Запорожье, ни разу не тратил на поездку от 10 долларов, а поездок много сотен за много лет... Кроме единственного исключения 25 февраля в этом году (с почти трёхкратной наценкой) и то наличными



Но может для столицы это и норма Спорно. Проживая в Запорожье, ни разу не тратил на поездку от 10 долларов, а поездок много сотен за много лет... Кроме единственного исключения 25 февраля в этом году (с почти трёхкратной наценкой) и то наличнымиНо может для столицы это и норма Vorlon Повідомлень: 10173 З нами з: 14.06.13 Подякував: 480 раз. Подякували: 1094 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 14:01 Aleksandr engineer написав: klug написав: ingtrans написав: На FB представитель monobank писал, что лимит 1 доллар. На FB представитель monobank писал, что лимит 1 доллар.

На наступній ітерації уточнять, що долар гаянський . На наступній ітерації уточнять, що долар

Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський)) Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський))

Ліміт у 80€ ніде не був прописаний у документах, а лише у пості Гороха десь на цукербуках, тому і повідомляти про його зміну банк формально не зобов'язаний. Ще до війни моно не раз ловили на попередженні про зміни у офіційних тарифах за 1-2 дні, коли згідно закону мали попереджати за 30, а під час війни таким грішить ледь не кожен банк - деякі навіть заднім числом публікують оновлення, тому моно тут годі й дивуватися. Ліміт у 80€ ніде не був прописаний у документах, а лише у пості Гороха десь на цукербуках, тому і повідомляти про його зміну банк формально не зобов'язаний. Ще до війни моно не раз ловили на попередженні про зміни у офіційних тарифах за 1-2 дні, коли згідно закону мали попереджати за 30, а під час війни таким грішить ледь не кожен банк - деякі навіть заднім числом публікують оновлення, тому моно тут годі й дивуватися. klug Повідомлень: 6962 З нами з: 18.08.14 Подякував: 297 раз. Подякували: 946 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 05:59 Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський))[/quote]

Смешной вы. Банк с момента создания по сути доплачивал клиентам в случае DCC. То есть банк нес расходы. Теперь перестал это делать. И тут же нашелся хи-клиент, который стал говорить что банк на них зарабатывает.

Это как в анекдоте:

Каждое утро молодой "гаишник" отанавливал одну и ту же автомашину

(Мерс-600) на одном и том же перекрестке и каждое утро в машине

немного приоткрывалось окно в которое "гаишнику" подавалось 100 баксов.

Работник ГАИ зажил на широкую ногу:-дорогая машина; -шикарная дача;

-жена одета с ног до головы.

Но однажды "Мерс" не проехал утром, не проехал он и завтра и на

следующий день. Так прошло около двух месяцев. В семье гаишника

пошли скандалы, денег стало катастрофически не хватать.

И вот через два месяца снова утром и на старом месте появляется

знакомый "Мерс". Так же приоткрывается окошко и "гаишнику"

предлагается 100 долларов, но разъяренный блюститель безопасности

движения рывком открывает дверь и возмущенно спрашивает:

- Ты, где был?

- Как где, на Канарах отдыхал.

- За мой счет???[/quote]

Не бачу нічого смішного - оскільки дана опція активно висвітлювалася у промо компанії банку: як у публікаціях так і в сервісних повідомленнях додатка. Якщо раніше ця опція була настільки значимою що її окремо виділяли, то логічно, що зміну умов у даному функціоналу слід було також зазначити окремо. Питання наразі не про суму а про поняття клієнтоорієнтованості і чесності у відносинах клієнт-банк. Чи такі поняття - це вже не фішка mono? Aleksandr engineer Повідомлень: 19 З нами з: 18.04.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 06:14 Vorlon написав: Aleksandr engineer написав: Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату

Спорно. Проживая в Запорожье, ни разу не тратил на поездку от 10 долларов, а поездок много сотен за много лет... Кроме единственного исключения 25 февраля в этом году (с почти трёхкратной наценкой) и то наличными



Но может для столицы это и норма Спорно. Проживая в Запорожье, ни разу не тратил на поездку от 10 долларов, а поездок много сотен за много лет... Кроме единственного исключения 25 февраля в этом году (с почти трёхкратной наценкой) и то наличнымиНо может для столицы это и норма

Для столиці це теж не норма, але Uber це лише як один із прикладів, є ще декілька розповсюджених кейсів у яких ця історія має місце бути… Ну і окрім цього дивують власне не самі суми, а безпосередньо підхід як банку так і служби підтримки Для столиці це теж не норма, але Uber це лише як один із прикладів, є ще декілька розповсюджених кейсів у яких ця історія має місце бути… Ну і окрім цього дивують власне не самі суми, а безпосередньо підхід як банку так і служби підтримки Aleksandr engineer Повідомлень: 19 З нами з: 18.04.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 06:52 Re: monobank Aleksandr engineer написав: Не бачу нічого смішного - оскільки дана опція активно висвітлювалася у промо компанії банку: як у публікаціях так і в сервісних повідомленнях додатка. Не бачу нічого смішного - оскільки дана опція активно висвітлювалася у промо компанії банку: як у публікаціях так і в сервісних повідомленнях додатка.

ИМХО, эта опция самим банком очень мало освещалась. Лично я узнал о ней уже довольно давно, но через какой-то из форумов, где привели ссылку на какую-то статью где со слов Гороховского было написано, что monobank берет на себя расходы по DCC при тратах на сумму примерно до 80 евро. Тему с DCC, как по мне, больше рекламировали клиенты, которые знали эту фишку. А сейчас волна пошла в другую сторону: те клиенты, которые не знали, что расходы по DCC в определенных случаях банк брал на себя, теперь считают , что банк ввел дополнительную комиссию. ИМХО, эта опция самим банком очень мало освещалась. Лично я узнал о ней уже довольно давно, но через какой-то из форумов, где привели ссылку на какую-то статью где со слов Гороховского было написано, что monobank берет на себя расходы по DCC при тратах на сумму примерно до 80 евро. Тему с DCC, как по мне, больше рекламировали клиенты, которые знали эту фишку. А сейчас волна пошла в другую сторону: те клиенты, которые не знали, что расходы по DCC в определенных случаях банк брал на себя, теперь считают , что банк ввел дополнительную комиссию. ingtrans

Повідомлень: 3517 З нами з: 31.07.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 чер, 2022 07:46 Re: monobank А это у всех со вчерашнего дня не работает статистика трат? "У вас не було витрат за травень 2021" . И так за любой месяц. Ferlakur Повідомлень: 4219 З нами з: 14.10.08 Подякував: 263 раз. Подякували: 249 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 чер, 2022 07:51 Ferlakur написав: А это у всех со вчерашнего дня не работает статистика трат? "У вас не було витрат за травень 2021" . И так за любой месяц. А это у всех со вчерашнего дня не работает статистика трат? "У вас не було витрат за травень 2021" . И так за любой месяц.

Зато работала статистика забитых голов по футболу.

Многое вы понимаете в финансвых операциях! Зато работала статистика забитых голов по футболу.Многое вы понимаете в финансвых операциях! idealstorm

Повідомлень: 1677 З нами з: 06.03.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 164 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 75767778 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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