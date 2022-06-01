RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 08:23

  Amethyst написав:СЭП(собственно безнал) тоже попадает под финмон, под внутренний финмон самого банка.

да, но он более прозрачный, и к нему меньше вопросов, практически 0. Разве что там конкретный закшвар идет.
  Amethyst написав:Я так понимаю, шо народ не хочет вникать в правила игры от НБУ
белым людям это незачем. Точнее людям с белыми доходами)
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4597
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 08:51

  klug написав:
  ingtrans написав:На FB представитель monobank писал, что лимит 1 доллар.

На наступній ітерації уточнять, що долар гаянський.

Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський))
Aleksandr engineer
 
Повідомлень: 19
З нами з: 18.04.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:15

  Aleksandr engineer написав:
  klug написав:
  ingtrans написав:На FB представитель monobank писал, что лимит 1 доллар.

На наступній ітерації уточнять, що долар гаянський.

Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський))

Смешной вы. Банк с момента создания по сути доплачивал клиентам в случае DCC. То есть банк нес расходы. Теперь перестал это делать. И тут же нашелся хи-клиент, который стал говорить что банк на них зарабатывает.
Это как в анекдоте:
Каждое утро молодой "гаишник" отанавливал одну и ту же автомашину
(Мерс-600) на одном и том же перекрестке и каждое утро в машине
немного приоткрывалось окно в которое "гаишнику" подавалось 100 баксов.
Работник ГАИ зажил на широкую ногу:-дорогая машина; -шикарная дача;
-жена одета с ног до головы.
Но однажды "Мерс" не проехал утром, не проехал он и завтра и на
следующий день. Так прошло около двух месяцев. В семье гаишника
пошли скандалы, денег стало катастрофически не хватать.
И вот через два месяца снова утром и на старом месте появляется
знакомый "Мерс". Так же приоткрывается окошко и "гаишнику"
предлагается 100 долларов, но разъяренный блюститель безопасности
движения рывком открывает дверь и возмущенно спрашивает:
- Ты, где был?
- Как где, на Канарах отдыхал.
- За мой счет???
WallNutPen
 
Повідомлень: 389
З нами з: 08.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:54

  Aleksandr engineer написав:Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату

Спорно. Проживая в Запорожье, ни разу не тратил на поездку от 10 долларов, а поездок много сотен за много лет... Кроме единственного исключения 25 февраля в этом году (с почти трёхкратной наценкой) и то наличными :roll:

Но может для столицы это и норма :)
Vorlon
 
Повідомлень: 10173
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 14:01

  Aleksandr engineer написав:
  klug написав:
  ingtrans написав:На FB представитель monobank писал, что лимит 1 доллар.

На наступній ітерації уточнять, що долар гаянський.

Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський))

Ліміт у 80€ ніде не був прописаний у документах, а лише у пості Гороха десь на цукербуках, тому і повідомляти про його зміну банк формально не зобов'язаний. Ще до війни моно не раз ловили на попередженні про зміни у офіційних тарифах за 1-2 дні, коли згідно закону мали попереджати за 30, а під час війни таким грішить ледь не кожен банк - деякі навіть заднім числом публікують оновлення, тому моно тут годі й дивуватися.
klug
 
Повідомлень: 6962
З нами з: 18.08.14
Подякував: 297 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 05:59

Напевне ліміт все ж у межах 10$, бо після зазначеної поїздки було ще декілька в межах 3-5$ і там DCC вже не було. А тепер робимо грубий підрахунок: на 10$ отримуємо орвєнтовно 1$ переплати, клієнтів банк не повідомив, а клієнтів у банка понад 5 млн. осіб здається. Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату, то банк за рахунок несвоєчасного інформування клієнтів заробив 500 000 $. Із цієї суми можна і 100 000 грн на ЗСУ задонатити, як на днях писав пан Гороховський))[/quote]
Смешной вы. Банк с момента создания по сути доплачивал клиентам в случае DCC. То есть банк нес расходы. Теперь перестал это делать. И тут же нашелся хи-клиент, который стал говорить что банк на них зарабатывает.
Это как в анекдоте:
Каждое утро молодой "гаишник" отанавливал одну и ту же автомашину
(Мерс-600) на одном и том же перекрестке и каждое утро в машине
немного приоткрывалось окно в которое "гаишнику" подавалось 100 баксов.
Работник ГАИ зажил на широкую ногу:-дорогая машина; -шикарная дача;
-жена одета с ног до головы.
Но однажды "Мерс" не проехал утром, не проехал он и завтра и на
следующий день. Так прошло около двух месяцев. В семье гаишника
пошли скандалы, денег стало катастрофически не хватать.
И вот через два месяца снова утром и на старом месте появляется
знакомый "Мерс". Так же приоткрывается окошко и "гаишнику"
предлагается 100 долларов, но разъяренный блюститель безопасности
движения рывком открывает дверь и возмущенно спрашивает:
- Ты, где был?
- Как где, на Канарах отдыхал.
- За мой счет???[/quote]
Не бачу нічого смішного - оскільки дана опція активно висвітлювалася у промо компанії банку: як у публікаціях так і в сервісних повідомленнях додатка. Якщо раніше ця опція була настільки значимою що її окремо виділяли, то логічно, що зміну умов у даному функціоналу слід було також зазначити окремо. Питання наразі не про суму а про поняття клієнтоорієнтованості і чесності у відносинах клієнт-банк. Чи такі поняття - це вже не фішка mono?
Aleksandr engineer
 
Повідомлень: 19
З нами з: 18.04.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 06:14

  Vorlon написав:
  Aleksandr engineer написав:Якщо припустити, що хоча б кожен 10-й клієнт попав на подібну переплату

Спорно. Проживая в Запорожье, ни разу не тратил на поездку от 10 долларов, а поездок много сотен за много лет... Кроме единственного исключения 25 февраля в этом году (с почти трёхкратной наценкой) и то наличными :roll:

Но может для столицы это и норма :)

Для столиці це теж не норма, але Uber це лише як один із прикладів, є ще декілька розповсюджених кейсів у яких ця історія має місце бути… Ну і окрім цього дивують власне не самі суми, а безпосередньо підхід як банку так і служби підтримки
Aleksandr engineer
 
Повідомлень: 19
З нами з: 18.04.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 06:52

Re: monobank

  Aleksandr engineer написав:Не бачу нічого смішного - оскільки дана опція активно висвітлювалася у промо компанії банку: як у публікаціях так і в сервісних повідомленнях додатка.

ИМХО, эта опция самим банком очень мало освещалась. Лично я узнал о ней уже довольно давно, но через какой-то из форумов, где привели ссылку на какую-то статью где со слов Гороховского было написано, что monobank берет на себя расходы по DCC при тратах на сумму примерно до 80 евро. Тему с DCC, как по мне, больше рекламировали клиенты, которые знали эту фишку. А сейчас волна пошла в другую сторону: те клиенты, которые не знали, что расходы по DCC в определенных случаях банк брал на себя, теперь считают , что банк ввел дополнительную комиссию.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3517
З нами з: 31.07.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 07:46

Re: monobank

А это у всех со вчерашнего дня не работает статистика трат? "У вас не було витрат за травень 2021" . И так за любой месяц.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4219
З нами з: 14.10.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 07:51

  Ferlakur написав:А это у всех со вчерашнего дня не работает статистика трат? "У вас не було витрат за травень 2021" . И так за любой месяц.

Зато работала статистика забитых голов по футболу.
Многое вы понимаете в финансвых операциях!
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 75767778
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (142)
02.06.2022 09:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.