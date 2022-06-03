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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:34

Шмоня щось цікаве прислав: пише, що у разі виходу на прострочку, буде стукати не лише до українських, а й до європейських БКІ. Тобто, я правильно розумію, що з'явилися якісь механізми для європейських банків до української КІ, і у разі переїзду, українцям вже не потрібно буде її прокачувати з нуля? Чи це просто горохобайка? Хто що про це знає?
klug
 
Повідомлень: 6981
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  #<1 ... 76777879
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