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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:34
Шмоня щось цікаве прислав: пише, що у разі виходу на прострочку, буде стукати не лише до українських, а й до європейських БКІ. Тобто, я правильно розумію, що з'явилися якісь механізми для європейських банків до української КІ, і у разі переїзду, українцям вже не потрібно буде її прокачувати з нуля? Чи це просто горохобайка? Хто що про це знає?
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