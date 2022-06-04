|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:34
Шмоня щось цікаве прислав: пише, що у разі виходу на прострочку, буде стукати не лише до українських, а й до європейських БКІ. Тобто, я правильно розумію, що з'явилися якісь механізми для європейських банків до української КІ, і у разі переїзду, українцям вже не потрібно буде її прокачувати з нуля? Чи це просто горохобайка? Хто що про це знає?
Додано: Суб 04 чер, 2022 11:33
Re: monobank
что-то никто не акцентирует внимание, а Моно продлил 1,6% за кредит - это круто.
и в отличие от Привата похоже не требует мин платеж. почему похоже? в начале месяца светил, я часть денег завел - не полную сумму, теперь пишет все ок, мин платеж внесен.
переживаю за ставку в свете того, что при ставке НБУ 25% это не несет экономического смысла для банка. да и вообще, банк не может работать при такой ставке, это не Приват.
в общем банку спасибо, но боюсь, его надолго не хватит...
Додано: Суб 04 чер, 2022 12:01
Так вони ж депозитів понабирали під 5%, а кредитують під 21-44%. Тут є деякий економічний сенс 😁
|