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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

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monobank 4.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:34

Шмоня щось цікаве прислав: пише, що у разі виходу на прострочку, буде стукати не лише до українських, а й до європейських БКІ. Тобто, я правильно розумію, що з'явилися якісь механізми для європейських банків до української КІ, і у разі переїзду, українцям вже не потрібно буде її прокачувати з нуля? Чи це просто горохобайка? Хто що про це знає?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:33

Re: monobank

что-то никто не акцентирует внимание, а Моно продлил 1,6% за кредит - это круто.
и в отличие от Привата похоже не требует мин платеж. почему похоже? в начале месяца светил, я часть денег завел - не полную сумму, теперь пишет все ок, мин платеж внесен.

переживаю за ставку в свете того, что при ставке НБУ 25% это не несет экономического смысла для банка. да и вообще, банк не может работать при такой ставке, это не Приват.

в общем банку спасибо, но боюсь, его надолго не хватит...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:01

Так вони ж депозитів понабирали під 5%, а кредитують під 21-44%. Тут є деякий економічний сенс 😁
apostol
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 13:45

  apostol написав:Так вони ж депозитів понабирали під 5%, а кредитують під 21-44%. Тут є деякий економічний сенс 😁

пока кредитуют под 19% годовых.
а грейсовики? а кешбек?

зачем мучаться, если можно все на депосертификаты под 23%.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:10

Shaman
затем
у меня есть три должника
70
80
и 150
при ставке 21% они платят,
при ставке 44% они в дефолт уходят сразу.
т.к. нечем платить и активов, кроме кредитной истории и репутации, 0
ноль!

Банку
-150 на балансе сейчас или +181 за год постепенно = две большие разницы
b555
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:34

  b555 написав:Shaman
затем
у меня есть три должника
70
80
и 150
при ставке 21% они платят,
при ставке 44% они в дефолт уходят сразу.
т.к. нечем платить и активов, кроме кредитной истории и репутации, 0
ноль!

Банку
-150 на балансе сейчас или +181 за год постепенно = две большие разницы

идея понятна временных рамок, но банк в убыток может работать только ограниченное время.

нет активов - судя по размеру лимитов какие-то активы есть.
плюс такие лимиты банк врезал сразу, осталось намного меньше
Shaman
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