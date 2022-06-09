Уже вернулись. Очень ненадолго выезжали.nnallex написав:Моно нарисовал курсы как в первые месяцы войны - оплата карткою 29,54, видать родственники Гороховского заграницей)))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:47
Re: monobank
Уже вернулись. Очень ненадолго выезжали.
Додано: Вів 07 чер, 2022 21:54
Додано: Чет 09 чер, 2022 14:50
Через тумби привата з карти привата зараз вдається поповнювати карти моно останнім часом?
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