RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 20:47

Re: monobank

nnallex написав:Моно нарисовал курсы как в первые месяцы войны - оплата карткою 29,54, видать родственники Гороховского заграницей)))
Уже вернулись. Очень ненадолго выезжали.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 30.08.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 21:54

  Кащей написав:
nnallex написав:Моно нарисовал курсы как в первые месяцы войны - оплата карткою 29,54, видать родственники Гороховского заграницей)))
Уже вернулись. Очень ненадолго выезжали.

Якраз біля банкомата стояли. І одразу назад.
klug
 
Повідомлень: 7000
З нами з: 18.08.14
Подякував: 300 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:50

Через тумби привата з карти привата зараз вдається поповнювати карти моно останнім часом?
Arbitr
 
Повідомлень: 149
З нами з: 07.11.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 77787980
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, isen, kostya77 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.