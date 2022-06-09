|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:47
nnallex написав:Моно нарисовал курсы как в первые месяцы войны - оплата карткою 29,54, видать родственники Гороховского заграницей)))
Уже вернулись. Очень ненадолго выезжали.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1418
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 чер, 2022 21:54
Кащей написав:
nnallex написав:Моно нарисовал курсы как в первые месяцы войны - оплата карткою 29,54, видать родственники Гороховского заграницей)))
Уже вернулись. Очень ненадолго выезжали.
Якраз біля банкомата стояли. І одразу назад.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7001
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 951 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 09 чер, 2022 14:50
Через тумби привата з карти привата зараз вдається поповнювати карти моно останнім часом?
-
Arbitr
-
-
- Повідомлень: 151
- З нами з: 07.11.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 чер, 2022 17:30
Arbitr написав:
Через тумби привата з карти привата зараз вдається поповнювати карти моно останнім часом?
Так,але з комісією,краще зняти кеш і запхати в Ibox
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 696
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 чер, 2022 19:14
melkh написав:
Так,але з комісією,краще зняти кеш і запхати в Ibox
Ну комісію в цього випадку моно кешбеком компенсує, і зайвих рухів не треба робити.
-
Arbitr
-
-
- Повідомлень: 151
- З нами з: 07.11.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 чер, 2022 19:20
Arbitr написав: melkh написав:
Так,але з комісією,краще зняти кеш і запхати в Ibox
Ну комісію в цього випадку моно кешбеком компенсує, і зайвих рухів не треба робити.
Кэшбек же вроде при пополняхах через приват отменили
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 чер, 2022 19:38
В конце мая ещё работал.
-
Arbitr
-
-
- Повідомлень: 151
- З нами з: 07.11.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|