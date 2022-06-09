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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

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monobank 4.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
10
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 20:47

Re: monobank

nnallex написав:Моно нарисовал курсы как в первые месяцы войны - оплата карткою 29,54, видать родственники Гороховского заграницей)))
Уже вернулись. Очень ненадолго выезжали.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 21:54

  Кащей написав:
nnallex написав:Моно нарисовал курсы как в первые месяцы войны - оплата карткою 29,54, видать родственники Гороховского заграницей)))
Уже вернулись. Очень ненадолго выезжали.

Якраз біля банкомата стояли. І одразу назад.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:50

Через тумби привата з карти привата зараз вдається поповнювати карти моно останнім часом?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:30

  Arbitr написав:Через тумби привата з карти привата зараз вдається поповнювати карти моно останнім часом?

Так,але з комісією,краще зняти кеш і запхати в Ibox
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 19:14

Re: monobank

  melkh написав:Так,але з комісією,краще зняти кеш і запхати в Ibox

Ну комісію в цього випадку моно кешбеком компенсує, і зайвих рухів не треба робити.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 19:20

  Arbitr написав:
  melkh написав:Так,але з комісією,краще зняти кеш і запхати в Ibox

Ну комісію в цього випадку моно кешбеком компенсує, і зайвих рухів не треба робити.

Кэшбек же вроде при пополняхах через приват отменили
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 19:38

Re: monobank

В конце мая ещё работал.
Arbitr
 
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Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 22:15

Arbitr Ні, потім залишили, лише при 1 000 грн і більше.
melkh
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