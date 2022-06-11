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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:47
nnallex написав:Моно нарисовал курсы как в первые месяцы войны - оплата карткою 29,54, видать родственники Гороховского заграницей)))
Уже вернулись. Очень ненадолго выезжали.
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Кащей
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Додано: Вів 07 чер, 2022 21:54
Кащей написав:
nnallex написав:Моно нарисовал курсы как в первые месяцы войны - оплата карткою 29,54, видать родственники Гороховского заграницей)))
Уже вернулись. Очень ненадолго выезжали.
Якраз біля банкомата стояли. І одразу назад.
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klug
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Додано: Чет 09 чер, 2022 14:50
Через тумби привата з карти привата зараз вдається поповнювати карти моно останнім часом?
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Arbitr
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Додано: Чет 09 чер, 2022 17:30
Arbitr написав:
Через тумби привата з карти привата зараз вдається поповнювати карти моно останнім часом?
Так,але з комісією,краще зняти кеш і запхати в Ibox
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melkh
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Додано: Чет 09 чер, 2022 19:14
melkh написав:
Так,але з комісією,краще зняти кеш і запхати в Ibox
Ну комісію в цього випадку моно кешбеком компенсує, і зайвих рухів не треба робити.
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Arbitr
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Додано: Чет 09 чер, 2022 19:20
Arbitr написав: melkh написав:
Так,але з комісією,краще зняти кеш і запхати в Ibox
Ну комісію в цього випадку моно кешбеком компенсує, і зайвих рухів не треба робити.
Кэшбек же вроде при пополняхах через приват отменили
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WallNutPen
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Додано: Чет 09 чер, 2022 19:38
В конце мая ещё работал.
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Arbitr
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Додано: Чет 09 чер, 2022 22:15
Arbitr Ні, потім залишили, лише при 1 000 грн і більше.
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melkh
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:42
Завалялись 500$ на карте. Снять можно с комиссом 0.9% или бесплатно через депо на 3 мес. как я понимаю. Только в Universal можно или в каком-то А-Банке тоже можно?
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Striker
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:08
Striker написав:
Завалялись 500$ на карте. Снять можно с комиссом 0.9% или бесплатно через депо на 3 мес. как я понимаю. Только в Universal можно или в каком-то А-Банке тоже можно?
В А-банке тоже. И, возможно, в ТАСе. Они же возобновили сотрудничество. И Украгаз же ещё, но там, вроде, доп.комис ещё будет.
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lloydbanksua
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