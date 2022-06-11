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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
10
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:20

  Striker написав:Завалялись 500$ на карте. Снять можно с комиссом 0.9% или бесплатно через депо на 3 мес. как я понимаю. Только в Universal можно или в каком-то А-Банке тоже можно?

И в А-банке можно. На месте откроют валютный счет, если еще нет.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:24

  lloydbanksua написав:В А-банке тоже. И, возможно, в ТАСе. Они же возобновили сотрудничество. И Украгаз же ещё, но там, вроде, доп.комис ещё будет.

Нет, с тасом моно не сотрудничает. В газе тоже не получится снять валюту.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:35

  Bosstone написав:
  Striker написав:Завалялись 500$ на карте. Снять можно с комиссом 0.9% или бесплатно через депо на 3 мес. как я понимаю. Только в Universal можно или в каком-то А-Банке тоже можно?

И в А-банке можно. На месте откроют валютный счет, если еще нет.

А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:42

  WallNutPen написав:А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так

Есть Зеленая и виртуалка в евро, открою и долларовую на всякий случай.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:47

  Striker написав:
  WallNutPen написав:А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так

Есть Зеленая и виртуалка в евро, открою и долларовую на всякий случай.

Ну открыть вам счёт никто не мешает. Главное чтобы в абанке валюта была. Мне лично помогла начальник отделения, с которой у меня нормальные отношения - она мне сообщила в какое из отделений города в тот день принесли валюту и я оперативно там все снял. Как сейчас с валютой в абанке - не знаю, но в марте был напряг.
WallNutPen
 
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  #<1 ... 78798081
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