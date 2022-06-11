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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:20
Striker написав:
Завалялись 500$ на карте. Снять можно с комиссом 0.9% или бесплатно через депо на 3 мес. как я понимаю. Только в Universal можно или в каком-то А-Банке тоже можно?
И в А-банке можно. На месте откроют валютный счет, если еще нет.
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Bosstone
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:24
lloydbanksua написав:
В А-банке тоже. И, возможно, в ТАСе. Они же возобновили сотрудничество. И Украгаз же ещё, но там, вроде, доп.комис ещё будет.
Нет, с тасом моно не сотрудничает. В газе тоже не получится снять валюту.
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Bosstone
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:35
Bosstone написав: Striker написав:
Завалялись 500$ на карте. Снять можно с комиссом 0.9% или бесплатно через депо на 3 мес. как я понимаю. Только в Universal можно или в каком-то А-Банке тоже можно?
И в А-банке можно. На месте откроют валютный счет, если еще нет.
А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так
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WallNutPen
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:42
WallNutPen написав:
А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так
Есть Зеленая и виртуалка в евро, открою и долларовую на всякий случай.
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Striker
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:47
Striker написав: WallNutPen написав:
А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так
Есть Зеленая и виртуалка в евро, открою и долларовую на всякий случай.
Ну открыть вам счёт никто не мешает. Главное чтобы в абанке валюта была. Мне лично помогла начальник отделения, с которой у меня нормальные отношения - она мне сообщила в какое из отделений города в тот день принесли валюту и я оперативно там все снял. Как сейчас с валютой в абанке - не знаю, но в марте был напряг.
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WallNutPen
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