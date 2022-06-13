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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 78798081 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.3 5 21 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 19% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 48% 10 Всього голосів : 21 Додано: Суб 11 чер, 2022 19:20 Striker написав: Завалялись 500$ на карте. Снять можно с комиссом 0.9% или бесплатно через депо на 3 мес. как я понимаю. Только в Universal можно или в каком-то А-Банке тоже можно? Завалялись 500$ на карте. Снять можно с комиссом 0.9% или бесплатно через депо на 3 мес. как я понимаю. Только в Universal можно или в каком-то А-Банке тоже можно?

И в А-банке можно. На месте откроют валютный счет, если еще нет. И в А-банке можно. На месте откроют валютный счет, если еще нет. Bosstone Повідомлень: 2111 З нами з: 21.04.10 Подякував: 755 раз. Подякували: 259 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 19:24 lloydbanksua написав: В А-банке тоже. И, возможно, в ТАСе. Они же возобновили сотрудничество. И Украгаз же ещё, но там, вроде, доп.комис ещё будет. В А-банке тоже. И, возможно, в ТАСе. Они же возобновили сотрудничество. И Украгаз же ещё, но там, вроде, доп.комис ещё будет.

Нет, с тасом моно не сотрудничает. В газе тоже не получится снять валюту. Нет, с тасом моно не сотрудничает. В газе тоже не получится снять валюту. Bosstone Повідомлень: 2111 З нами з: 21.04.10 Подякував: 755 раз. Подякували: 259 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 19:35 Bosstone написав: Striker написав: Завалялись 500$ на карте. Снять можно с комиссом 0.9% или бесплатно через депо на 3 мес. как я понимаю. Только в Universal можно или в каком-то А-Банке тоже можно? Завалялись 500$ на карте. Снять можно с комиссом 0.9% или бесплатно через депо на 3 мес. как я понимаю. Только в Universal можно или в каком-то А-Банке тоже можно?

И в А-банке можно. На месте откроют валютный счет, если еще нет. И в А-банке можно. На месте откроют валютный счет, если еще нет.

А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так WallNutPen Повідомлень: 445 З нами з: 08.06.20 Подякував: 11 раз. Подякували: 113 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 19:42 WallNutPen написав: А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так

Есть Зеленая и виртуалка в евро, открою и долларовую на всякий случай. Есть Зеленая и виртуалка в евро, открою и долларовую на всякий случай. Striker

Форумчанин року Повідомлень: 2811 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3451 раз. Подякували: 5742 раз. Профіль 38 19 38 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 19:47 Striker написав: WallNutPen написав: А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так

Есть Зеленая и виртуалка в евро, открою и долларовую на всякий случай. Есть Зеленая и виртуалка в евро, открою и долларовую на всякий случай.

Ну открыть вам счёт никто не мешает. Главное чтобы в абанке валюта была. Мне лично помогла начальник отделения, с которой у меня нормальные отношения - она мне сообщила в какое из отделений города в тот день принесли валюту и я оперативно там все снял. Как сейчас с валютой в абанке - не знаю, но в марте был напряг. Ну открыть вам счёт никто не мешает. Главное чтобы в абанке валюта была. Мне лично помогла начальник отделения, с которой у меня нормальные отношения - она мне сообщила в какое из отделений города в тот день принесли валюту и я оперативно там все снял. Как сейчас с валютой в абанке - не знаю, но в марте был напряг. WallNutPen Повідомлень: 445 З нами з: 08.06.20 Подякував: 11 раз. Подякували: 113 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 06:36 WallNutPen написав: Мне лично помогла начальник отделения, с которой у меня нормальные отношения - она мне сообщила в какое из отделений города в тот день принесли валюту и я оперативно там все снял. Мне лично помогла начальник отделения, с которой у меня нормальные отношения - она мне сообщила в какое из отделений города в тот день принесли валюту и я оперативно там все снял.

По доброте душевной, или вы только что признались в выборочном подходе коррупционера в банке? По доброте душевной, или вы только что признались в выборочном подходе коррупционера в банке? vadlme Повідомлень: 12 З нами з: 20.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 11:14 vadlme написав: WallNutPen написав: Мне лично помогла начальник отделения, с которой у меня нормальные отношения - она мне сообщила в какое из отделений города в тот день принесли валюту и я оперативно там все снял. Мне лично помогла начальник отделения, с которой у меня нормальные отношения - она мне сообщила в какое из отделений города в тот день принесли валюту и я оперативно там все снял.

По доброте душевной, или вы только что признались в выборочном подходе коррупционера в банке? По доброте душевной, или вы только что признались в выборочном подходе коррупционера в банке?

А Ви просто цікавитесь чи проводите незаконні слідчі дії? А Ви просто цікавитесь чи проводите незаконні слідчі дії? klug Повідомлень: 7013 З нами з: 18.08.14 Подякував: 301 раз. Подякували: 953 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 11:24 vadlme написав: WallNutPen написав: Мне лично помогла начальник отделения, с которой у меня нормальные отношения - она мне сообщила в какое из отделений города в тот день принесли валюту и я оперативно там все снял. Мне лично помогла начальник отделения, с которой у меня нормальные отношения - она мне сообщила в какое из отделений города в тот день принесли валюту и я оперативно там все снял.

По доброте душевной, или вы только что признались в выборочном подходе коррупционера в банке? По доброте душевной, или вы только что признались в выборочном подходе коррупционера в банке?

Куда катится этот мир? Коррупцию пытаются видеть во всем. Просто я ей сказал без особых гарантий что если будет валюта - сообщите пожалуйста. Ничего за это не обещал. Уже после того как снял валюту с карты монобанка - в качестве благодарности разместил на месяц гривневый депо на несколько десятков тысяч гривень в а-банке на месяц. Разместил депо сам из благодарности (то есть начальница отделения меня об этом не просила), поскольку понимал, что мое депо будет учтено кроме всего прочего в показателях для премирования этого конкретного отделения за тот месяц (начальница потом подтвердила, что хотя депо размещался через а24 - он пошел в зачет этому отделению потому как все карты я открывал у них). Есть ли тут коррупция? ИМХО нет. Помощь друг другу - думаю - да Куда катится этот мир? Коррупцию пытаются видеть во всем. Просто я ей сказал без особых гарантий что если будет валюта - сообщите пожалуйста. Ничего за это не обещал. Уже после того как снял валюту с карты монобанка - в качестве благодарности разместил на месяц гривневый депо на несколько десятков тысяч гривень в а-банке на месяц. Разместил депо сам из благодарности (то есть начальница отделения меня об этом не просила), поскольку понимал, что мое депо будет учтено кроме всего прочего в показателях для премирования этого конкретного отделения за тот месяц (начальница потом подтвердила, что хотя депо размещался через а24 - он пошел в зачет этому отделению потому как все карты я открывал у них). Есть ли тут коррупция? ИМХО нет. Помощь друг другу - думаю - да WallNutPen Повідомлень: 445 З нами з: 08.06.20 Подякував: 11 раз. Подякували: 113 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 78798081 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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