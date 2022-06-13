Додано: Пон 13 чер, 2022 11:24

vadlme написав: WallNutPen написав: Мне лично помогла начальник отделения, с которой у меня нормальные отношения - она мне сообщила в какое из отделений города в тот день принесли валюту и я оперативно там все снял. Мне лично помогла начальник отделения, с которой у меня нормальные отношения - она мне сообщила в какое из отделений города в тот день принесли валюту и я оперативно там все снял.

По доброте душевной, или вы только что признались в выборочном подходе коррупционера в банке? По доброте душевной, или вы только что признались в выборочном подходе коррупционера в банке?

Куда катится этот мир? Коррупцию пытаются видеть во всем. Просто я ей сказал без особых гарантий что если будет валюта - сообщите пожалуйста. Ничего за это не обещал. Уже после того как снял валюту с карты монобанка - в качестве благодарности разместил на месяц гривневый депо на несколько десятков тысяч гривень в а-банке на месяц. Разместил депо сам из благодарности (то есть начальница отделения меня об этом не просила), поскольку понимал, что мое депо будет учтено кроме всего прочего в показателях для премирования этого конкретного отделения за тот месяц (начальница потом подтвердила, что хотя депо размещался через а24 - он пошел в зачет этому отделению потому как все карты я открывал у них). Есть ли тут коррупция? ИМХО нет. Помощь друг другу - думаю - да