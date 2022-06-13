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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:20
Striker написав:
Завалялись 500$ на карте. Снять можно с комиссом 0.9% или бесплатно через депо на 3 мес. как я понимаю. Только в Universal можно или в каком-то А-Банке тоже можно?
И в А-банке можно. На месте откроют валютный счет, если еще нет.
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Bosstone
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:24
lloydbanksua написав:
В А-банке тоже. И, возможно, в ТАСе. Они же возобновили сотрудничество. И Украгаз же ещё, но там, вроде, доп.комис ещё будет.
Нет, с тасом моно не сотрудничает. В газе тоже не получится снять валюту.
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Bosstone
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:35
Bosstone написав: Striker написав:
Завалялись 500$ на карте. Снять можно с комиссом 0.9% или бесплатно через депо на 3 мес. как я понимаю. Только в Universal можно или в каком-то А-Банке тоже можно?
И в А-банке можно. На месте откроют валютный счет, если еще нет.
А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так
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WallNutPen
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:42
WallNutPen написав:
А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так
Есть Зеленая и виртуалка в евро, открою и долларовую на всякий случай.
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Striker
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:47
Striker написав: WallNutPen написав:
А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так
Есть Зеленая и виртуалка в евро, открою и долларовую на всякий случай.
Ну открыть вам счёт никто не мешает. Главное чтобы в абанке валюта была. Мне лично помогла начальник отделения, с которой у меня нормальные отношения - она мне сообщила в какое из отделений города в тот день принесли валюту и я оперативно там все снял. Как сейчас с валютой в абанке - не знаю, но в марте был напряг.
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WallNutPen
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Додано: Пон 13 чер, 2022 06:36
WallNutPen написав:
Мне лично помогла начальник отделения, с которой у меня нормальные отношения - она мне сообщила в какое из отделений города в тот день принесли валюту и я оперативно там все снял.
По доброте душевной, или вы только что признались в выборочном подходе коррупционера в банке?
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vadlme
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Додано: Пон 13 чер, 2022 11:14
vadlme написав: WallNutPen написав:
Мне лично помогла начальник отделения, с которой у меня нормальные отношения - она мне сообщила в какое из отделений города в тот день принесли валюту и я оперативно там все снял.
По доброте душевной, или вы только что признались в выборочном подходе коррупционера в банке?
А Ви просто цікавитесь чи проводите незаконні слідчі дії?
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klug
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Додано: Пон 13 чер, 2022 11:24
vadlme написав: WallNutPen написав:
Мне лично помогла начальник отделения, с которой у меня нормальные отношения - она мне сообщила в какое из отделений города в тот день принесли валюту и я оперативно там все снял.
По доброте душевной, или вы только что признались в выборочном подходе коррупционера в банке?
Куда катится этот мир? Коррупцию пытаются видеть во всем. Просто я ей сказал без особых гарантий что если будет валюта - сообщите пожалуйста. Ничего за это не обещал. Уже после того как снял валюту с карты монобанка - в качестве благодарности разместил на месяц гривневый депо на несколько десятков тысяч гривень в а-банке на месяц. Разместил депо сам из благодарности (то есть начальница отделения меня об этом не просила), поскольку понимал, что мое депо будет учтено кроме всего прочего в показателях для премирования этого конкретного отделения за тот месяц (начальница потом подтвердила, что хотя депо размещался через а24 - он пошел в зачет этому отделению потому как все карты я открывал у них). Есть ли тут коррупция? ИМХО нет. Помощь друг другу - думаю - да
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WallNutPen
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Додано: Пон 13 чер, 2022 11:53
Сегодня в приложении вместо баланса по карте нарисован украинский флаг, также в истории платежей вместо сумм платежей нарисованы украинские флаги.
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акет
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Додано: Пон 13 чер, 2022 12:06
Разобрался с флагами вместо баланса, видно включил случайно режим "инкогнито".
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