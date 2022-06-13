|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 чер, 2022 13:00
акет написав:
Разобрался с флагами вместо баланса, видно включил случайно режим "инкогнито".
Этот режим включается двойным нажатием по балансу
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 2112
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 755 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему