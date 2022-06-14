RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
10
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:00

  акет написав:Разобрался с флагами вместо баланса, видно включил случайно режим "инкогнито".

Этот режим включается двойным нажатием по балансу
Bosstone
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 21.04.10
Подякував: 755 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:20

Re: mono

  Sungsam написав:А тепер, будь ласка, ще нагадайте, де в налаштуваннях цей режим виключається.
Вже годину шукаю :)

Выключается так же, как включался. Двойным тапом на балансе, если включали временно на текущую сессию (или закрытием приложения).
Переключателем в разделе личных данных и настроек, если включали на постоянно.
Bosstone
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 21.04.10
Подякував: 755 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 79808182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, patrikk, Грйс-мэн і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3152)
14.06.2022 12:41
Рынок ОВГЗ (3313)
14.06.2022 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.