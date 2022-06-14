Этот режим включается двойным нажатием по балансу
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 чер, 2022 13:00
Додано: Вів 14 чер, 2022 11:20
Re: mono
Выключается так же, как включался. Двойным тапом на балансе, если включали временно на текущую сессию (или закрытием приложения).
Переключателем в разделе личных данных и настроек, если включали на постоянно.
Додано: Вів 14 чер, 2022 18:23
Дякую!
Видалив своє повідомлення майже одразу, але Ви якимось чином встигли його побачити
1. в налаштуваннях такої опції так і не знайшов
2. додаток закрити не здогадався
3. дійсно відключив подвійним "тапом" по балансу, але чомусь спрацювало не одразу
Тому, власне, і змушений був запитати
|