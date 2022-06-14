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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
10
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:00

  акет написав:Разобрался с флагами вместо баланса, видно включил случайно режим "инкогнито".

Этот режим включается двойным нажатием по балансу
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:20

Re: mono

  Sungsam написав:А тепер, будь ласка, ще нагадайте, де в налаштуваннях цей режим виключається.
Вже годину шукаю :)

Выключается так же, как включался. Двойным тапом на балансе, если включали временно на текущую сессию (или закрытием приложения).
Переключателем в разделе личных данных и настроек, если включали на постоянно.
Bosstone
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 21.04.10
Подякував: 755 раз.
Подякували: 260 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:23

  Bosstone написав:
  Sungsam написав:А тепер, будь ласка, ще нагадайте, де в налаштуваннях цей режим виключається.
Вже годину шукаю :)

Выключается так же, как включался. Двойным тапом на балансе, если включали временно на текущую сессию (или закрытием приложения).
Переключателем в разделе личных данных и настроек, если включали на постоянно.

Дякую!
Видалив своє повідомлення майже одразу, але Ви якимось чином встигли його побачити
1. в налаштуваннях такої опції так і не знайшов
2. додаток закрити не здогадався
3. дійсно відключив подвійним "тапом" по балансу, але чомусь спрацювало не одразу
Тому, власне, і змушений був запитати
Sungsam
 
Повідомлень: 178
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  #<1 ... 79808182
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