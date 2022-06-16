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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 чер, 2022 13:00
акет написав:
Разобрался с флагами вместо баланса, видно включил случайно режим "инкогнито".
Этот режим включается двойным нажатием по балансу
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Bosstone
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Додано: Вів 14 чер, 2022 11:20
Sungsam написав:
А тепер, будь ласка, ще нагадайте, де в налаштуваннях цей режим виключається.
Вже годину шукаю
Выключается так же, как включался. Двойным тапом на балансе, если включали временно на текущую сессию (или закрытием приложения).
Переключателем в разделе личных данных и настроек, если включали на постоянно.
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Bosstone
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Додано: Вів 14 чер, 2022 18:23
Bosstone написав: Sungsam написав:
А тепер, будь ласка, ще нагадайте, де в налаштуваннях цей режим виключається.
Вже годину шукаю
Выключается так же, как включался. Двойным тапом на балансе, если включали временно на текущую сессию (или закрытием приложения).
Переключателем в разделе личных данных и настроек, если включали на постоянно.
Дякую!
Видалив своє повідомлення майже одразу, але Ви якимось чином встигли його побачити
1. в налаштуваннях такої опції так і не знайшов
2. додаток закрити не здогадався
3. дійсно відключив подвійним "тапом" по балансу, але чомусь спрацювало не одразу
Тому, власне, і змушений був запитати
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Sungsam
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Додано: Сер 15 чер, 2022 01:34
Sungsam написав:
1. в налаштуваннях такої опції так і не знайшов
Открываете меню карт, нажимаете профиль, листаете ниже к настройкам приложения
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Bosstone
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:48
Коллеги, подскажите пожалуйста: сейчас есть какой-то способ пополнить Mono Invest? Очень хочется начать выкупать просадку индексов))
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Neolit
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:23
Neolit написав:
Коллеги, подскажите пожалуйста: сейчас есть какой-то способ пополнить Mono Invest? Очень хочется начать выкупать просадку индексов))
Для того, чтобы купить, нужно не только пополнить Mono Invest, а еще и собственно купить, что тоже недоступно.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 10:07
повернення коштів за куплений товар ціною в 100 баксів - іде за яким курсом?
29.54 чи 31.60?
Особливо цікавить реальні випадки.
Дякую.
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TipTop
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Додано: Чет 16 чер, 2022 10:49
TipTop написав:
повернення коштів за куплений товар ціною в 100 баксів - іде за яким курсом?
29.54 чи 31.60?
Особливо цікавить реальні випадки.
Дякую.
У меня был случай буквально пол года назад с возвратом. Продажа была по курсу продажи монобанка, а возврат по курсу покупки. Тогда правда потеря на курсе не была столь существенна как сейчас, но уверен, что этот принцип ни фига не поменялся. И это кстати общая практика у всех банков Украины. Как говорится nothing personal - just business
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WallNutPen
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Додано: Чет 16 чер, 2022 11:12
TipTop написав:
повернення коштів за куплений товар ціною в 100 баксів - іде за яким курсом?
29.54 чи 31.60?
Особливо цікавить реальні випадки.
Дякую.
вы все правильно поняли.
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Ромасик
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