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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
10
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 12:39

  Ромасик написав:
  TipTop написав:повернення коштів за куплений товар ціною в 100 баксів - іде за яким курсом?
29.54 чи 31.60?
Особливо цікавить реальні випадки.
Дякую.

вы все правильно поняли.

Тобто, 31.60?
А курс 29.54 для переказів і зарплат айтішнєгов?
TipTop
 
Повідомлень: 33
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 21:05

  TipTop написав:
  Ромасик написав:
  TipTop написав:повернення коштів за куплений товар ціною в 100 баксів - іде за яким курсом?
29.54 чи 31.60?
Особливо цікавить реальні випадки.
Дякую.

вы все правильно поняли.

Тобто, 31.60?
А курс 29.54 для переказів і зарплат айтішнєгов?

По 29.54 у вас купят доллары в приложении, если вы захотите их обменять.
Кащей
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Повідомлень: 1421
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Подякував: 185 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:24

  TipTop написав:повернення коштів за куплений товар ціною в 100 баксів - іде за яким курсом?
29.54 чи 31.60?
Особливо цікавить реальні випадки.
Дякую.

сегодня пришел возврат с алиэкспресс за не поставленный товар по курсу 31,6003
andreyiskra
 
Повідомлень: 1240
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:39

Re: monobank

Подскажите где-то можно снять без комиссии деньги с карты моно?
бульбик
 
Повідомлень: 758
З нами з: 21.05.14
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  #<1 ... 80818283
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