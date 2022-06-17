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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 чер, 2022 12:39
Ромасик написав: TipTop написав:
повернення коштів за куплений товар ціною в 100 баксів - іде за яким курсом?
29.54 чи 31.60?
Особливо цікавить реальні випадки.
Дякую.
вы все правильно поняли.
Тобто, 31.60?
А курс 29.54 для переказів і зарплат айтішнєгов?
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Додано: Чет 16 чер, 2022 21:05
TipTop написав: Ромасик написав: TipTop написав:
повернення коштів за куплений товар ціною в 100 баксів - іде за яким курсом?
29.54 чи 31.60?
Особливо цікавить реальні випадки.
Дякую.
вы все правильно поняли.
Тобто, 31.60?
А курс 29.54 для переказів і зарплат айтішнєгов?
По 29.54 у вас купят доллары в приложении, если вы захотите их обменять.
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Кащей
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:24
TipTop написав:
повернення коштів за куплений товар ціною в 100 баксів - іде за яким курсом?
29.54 чи 31.60?
Особливо цікавить реальні випадки.
Дякую.
сегодня пришел возврат с алиэкспресс за не поставленный товар по курсу 31,6003
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:39
Подскажите где-то можно снять без комиссии деньги с карты моно?
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бульбик
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:49
бульбик написав:
Подскажите где-то можно снять без комиссии деньги с карты моно?
Перекинуть, например на ПУМБ, и снять без комиссии в любом банкомате.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:50
бульбик написав:
Подскажите где-то можно снять без комиссии деньги с карты моно?
Согласно тарифов бесплатно можно снять только ЗП или доход ФОП (до 50 тыс. грн) и только с белой карты, имхо проще вывести на любую другую карту где есть бесплатный вход/выход, моно это не про обнал.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:03
Ясно, спасибо. А в супермаркетах на кассе - проходит такой вариант?
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бульбик
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:06
нет
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andreyiskra
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