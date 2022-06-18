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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 чер, 2022 00:52
antey718 написав:
Согласно тарифов бесплатно можно снять только ЗП или доход ФОП (до 50 тыс. грн) и только с белой
и с черной можно
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