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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
10
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 00:52

  antey718 написав:Согласно тарифов бесплатно можно снять только ЗП или доход ФОП (до 50 тыс. грн) и только с белой

и с черной можно
Bosstone
 
Повідомлень: 2120
З нами з: 21.04.10
Подякував: 757 раз.
Подякували: 263 раз.
 
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  #<1 ... 81828384
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monobank (831)
18.06.2022 01:52
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