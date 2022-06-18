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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 чер, 2022 00:52
antey718 написав:
Согласно тарифов бесплатно можно снять только ЗП или доход ФОП (до 50 тыс. грн) и только с белой
и с черной можно
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Bosstone
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Додано: Суб 18 чер, 2022 20:21
Новим клієнтам дайте пораду! Комуналку тута кошерно платити? Можна чужими картами? Дякую!
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valya
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Додано: Суб 18 чер, 2022 20:51
кб нет но остается в грейсе
можно платить разные адреса
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wtf
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Додано: Суб 18 чер, 2022 20:54
wtf написав:
кб нет но остается в грейсе
можно платить разные адреса
Коміс за оплату комуналки є? Чужими картами платити можна?
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valya
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:01
valya написав:
Коміс за оплату комуналки є?
По имеющимся шаблонам оплаты комиссии нет.
valya написав:
Чужими картами платити можна?
Нет.
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Howl
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