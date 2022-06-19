Додано: Нед 19 чер, 2022 08:24

ricardo написав: WallNutPen написав: Bosstone написав: И в А-банке можно. На месте откроют валютный счет, если еще нет. И в А-банке можно. На месте откроют валютный счет, если еще нет.

А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так

А якщо в Моно віртуальна доларова карта, то при закінчення доларового депозиту яка процедура отримання грошей в А-банку? А якщо в Моно віртуальна доларова карта, то при закінчення доларового депозиту яка процедура отримання грошей в А-банку?

Такая же как и при не виртуальной карте. В день окончания депо у вас будет выбор как хотите получить его. Если хотите получить в абанке - не выбирайте выплату на свою виртуалку. Выбирайте А-банк. Причем в приложении может не быть для выбора отделений в вашем городе. Я в этом случае связывался с горячкой - они говорят что заказать в ваш город валюту невозможно. Предлагают выбрать любой город (Львов, Днепр) и гарантируют что если вы найдёте отделение банка в своем городе где будет валюта, то вы сможете там валюту забрать хотя и выбрали Львов. После выбора у вас в приложении будет цифровой код. Его надо назвать кассиру отделения банка и на основании этого кода и вашего паспорта получить свои деньги. Повторюсь карта тут вовсе не нужна - выдача вклада делается по сути напрямую с вкладного счёте а не с карты