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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

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monobank 4.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
10
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 00:52

  antey718 написав:Согласно тарифов бесплатно можно снять только ЗП или доход ФОП (до 50 тыс. грн) и только с белой

и с черной можно
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:21

Re: monobank

Новим клієнтам дайте пораду! Комуналку тута кошерно платити? Можна чужими картами? Дякую!
valya
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:51

Re: monobank

кб нет но остается в грейсе
можно платить разные адреса
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:54

  wtf написав:кб нет но остается в грейсе
можно платить разные адреса

Коміс за оплату комуналки є? Чужими картами платити можна?
valya
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:01

Re: monobank

  valya написав:Коміс за оплату комуналки є?
По имеющимся шаблонам оплаты комиссии нет.

  valya написав:Чужими картами платити можна?
Нет.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:02

  WallNutPen написав:
  Bosstone написав:
  Striker написав:Завалялись 500$ на карте. Снять можно с комиссом 0.9% или бесплатно через депо на 3 мес. как я понимаю. Только в Universal можно или в каком-то А-Банке тоже можно?

И в А-банке можно. На месте откроют валютный счет, если еще нет.

А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так

А якщо в Моно віртуальна доларова карта, то при закінчення доларового депозиту яка процедура отримання грошей в А-банку?
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:24

  ricardo написав:
  WallNutPen написав:
  Bosstone написав:И в А-банке можно. На месте откроют валютный счет, если еще нет.

А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так

А якщо в Моно віртуальна доларова карта, то при закінчення доларового депозиту яка процедура отримання грошей в А-банку?

Такая же как и при не виртуальной карте. В день окончания депо у вас будет выбор как хотите получить его. Если хотите получить в абанке - не выбирайте выплату на свою виртуалку. Выбирайте А-банк. Причем в приложении может не быть для выбора отделений в вашем городе. Я в этом случае связывался с горячкой - они говорят что заказать в ваш город валюту невозможно. Предлагают выбрать любой город (Львов, Днепр) и гарантируют что если вы найдёте отделение банка в своем городе где будет валюта, то вы сможете там валюту забрать хотя и выбрали Львов. После выбора у вас в приложении будет цифровой код. Его надо назвать кассиру отделения банка и на основании этого кода и вашего паспорта получить свои деньги. Повторюсь карта тут вовсе не нужна - выдача вклада делается по сути напрямую с вкладного счёте а не с карты
WallNutPen
 
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