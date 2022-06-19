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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 чер, 2022 00:52
antey718 написав:
Согласно тарифов бесплатно можно снять только ЗП или доход ФОП (до 50 тыс. грн) и только с белой
и с черной можно
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Bosstone
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Додано: Суб 18 чер, 2022 20:21
Новим клієнтам дайте пораду! Комуналку тута кошерно платити? Можна чужими картами? Дякую!
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valya
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Додано: Суб 18 чер, 2022 20:51
кб нет но остается в грейсе
можно платить разные адреса
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wtf
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Додано: Суб 18 чер, 2022 20:54
wtf написав:
кб нет но остается в грейсе
можно платить разные адреса
Коміс за оплату комуналки є? Чужими картами платити можна?
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valya
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:01
valya написав:
Коміс за оплату комуналки є?
По имеющимся шаблонам оплаты комиссии нет.
valya написав:
Чужими картами платити можна?
Нет.
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Howl
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Додано: Нед 19 чер, 2022 08:02
WallNutPen написав: Bosstone написав: Striker написав:
Завалялись 500$ на карте. Снять можно с комиссом 0.9% или бесплатно через депо на 3 мес. как я понимаю. Только в Universal можно или в каком-то А-Банке тоже можно?
И в А-банке можно. На месте откроют валютный счет, если еще нет.
А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так
А якщо в Моно віртуальна доларова карта, то при закінчення доларового депозиту яка процедура отримання грошей в А-банку?
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ricardo
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Додано: Нед 19 чер, 2022 08:24
ricardo написав: WallNutPen написав: Bosstone написав:
И в А-банке можно. На месте откроют валютный счет, если еще нет.
А-банк умеет выдавать валюту со счетов мони без открытия счета у себя. По крайней мере в марте у меня было именно так
А якщо в Моно віртуальна доларова карта, то при закінчення доларового депозиту яка процедура отримання грошей в А-банку?
Такая же как и при не виртуальной карте. В день окончания депо у вас будет выбор как хотите получить его. Если хотите получить в абанке - не выбирайте выплату на свою виртуалку. Выбирайте А-банк. Причем в приложении может не быть для выбора отделений в вашем городе. Я в этом случае связывался с горячкой - они говорят что заказать в ваш город валюту невозможно. Предлагают выбрать любой город (Львов, Днепр) и гарантируют что если вы найдёте отделение банка в своем городе где будет валюта, то вы сможете там валюту забрать хотя и выбрали Львов. После выбора у вас в приложении будет цифровой код. Его надо назвать кассиру отделения банка и на основании этого кода и вашего паспорта получить свои деньги. Повторюсь карта тут вовсе не нужна - выдача вклада делается по сути напрямую с вкладного счёте а не с карты
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WallNutPen
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