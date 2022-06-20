и с черной можно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 чер, 2022 00:52
Додано: Суб 18 чер, 2022 20:21
Re: monobank
Новим клієнтам дайте пораду! Комуналку тута кошерно платити? Можна чужими картами? Дякую!
Додано: Суб 18 чер, 2022 20:51
Re: monobank
кб нет но остается в грейсе
можно платить разные адреса
Додано: Суб 18 чер, 2022 20:54
Додано: Суб 18 чер, 2022 21:01
Re: monobank
Додано: Нед 19 чер, 2022 08:02
А якщо в Моно віртуальна доларова карта, то при закінчення доларового депозиту яка процедура отримання грошей в А-банку?
Додано: Нед 19 чер, 2022 08:24
Такая же как и при не виртуальной карте. В день окончания депо у вас будет выбор как хотите получить его. Если хотите получить в абанке - не выбирайте выплату на свою виртуалку. Выбирайте А-банк. Причем в приложении может не быть для выбора отделений в вашем городе. Я в этом случае связывался с горячкой - они говорят что заказать в ваш город валюту невозможно. Предлагают выбрать любой город (Львов, Днепр) и гарантируют что если вы найдёте отделение банка в своем городе где будет валюта, то вы сможете там валюту забрать хотя и выбрали Львов. После выбора у вас в приложении будет цифровой код. Его надо назвать кассиру отделения банка и на основании этого кода и вашего паспорта получить свои деньги. Повторюсь карта тут вовсе не нужна - выдача вклада делается по сути напрямую с вкладного счёта, не с карты
Додано: Пон 20 чер, 2022 07:09
Подскажите.
Нужна дорожка с моно белой на др.банк, что бы без комиссии там приняли
ПУМБ отпадает - там уже подходит лимит 400тыс. в ВП.
Кажется Форвард можно и что ещё есть на рынке?
Додано: Пон 20 чер, 2022 07:35
Странный вопрос. Большинство банков принимает без комиса что Сэп, что р2р. Имхо намного сложнее найти банк где входящий Сэп или р2р будет с комисом. Или вы изложили не все условия задачи или не понятно что вы хотели сказать "дорожкой с моно чтобы приняли без комиса"
Додано: Пон 20 чер, 2022 08:08
Re: monobank
бомж дебетка райфа, та что без плюса
обнал в любом банкомате и на кассе от 5к бесплатно
нюанс в отношении как к потенциальным террористам ко всем кто не является зарплатным клиентом например
заполняют анкету спрашивают предполагаемые поступления на карту в месяц/год, источник средств
после как оказываются открывают в нагрузку к карте еще о счет до востребования, который сам закрывается через год неактивности
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