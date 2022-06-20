WallNutPen
Я имел введу снять потом грн. без комисии, приблиз. 50тыс.грн. в мес.
Но и фин.мон. что бы был лоялен.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 чер, 2022 09:26
WallNutPen
Я имел введу снять потом грн. без комисии, приблиз. 50тыс.грн. в мес.
Но и фин.мон. что бы был лоялен.
Додано: Пон 20 чер, 2022 09:30
Re: monobank
Игорь Алексеевич, чем не угодил СЭП с белой monobank на всеКАРТКА ПУМБ? На такие поступления ПУМБ не должен вопросы задавать.
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