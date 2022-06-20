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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
10
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:26

WallNutPen
Я имел введу снять потом грн. без комисии, приблиз. 50тыс.грн. в мес.
Но и фин.мон. что бы был лоялен.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5386
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:30

Re: monobank

Игорь Алексеевич, чем не угодил СЭП с белой monobank на всеКАРТКА ПУМБ? На такие поступления ПУМБ не должен вопросы задавать.
Howl
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Повідомлень: 4472
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 831 раз.
 
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  #<1 ... 82838485
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