WallNutPen
Я имел введу снять потом грн. без комисии, приблиз. 50тыс.грн. в мес.
Но и фин.мон. что бы был лоялен.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:26
WallNutPen
Я имел введу снять потом грн. без комисии, приблиз. 50тыс.грн. в мес.
Но и фин.мон. что бы был лоялен.
Додано: Пон 20 чер, 2022 09:30
Re: monobank
Игорь Алексеевич, чем не угодил СЭП с белой monobank на всеКАРТКА ПУМБ? На такие поступления ПУМБ не должен вопросы задавать.
Додано: Пон 20 чер, 2022 10:08
C 17.03. и до окончания ВП в стране всё что поступает на Все карту, переводом, наличными через кассу, терминалы, даже по окончанию дела на карту попадает - суммируется и несём документы в банк для фиников, если сумма выше 400тыс.грн.
Там уже многие влипли с этим новшеством от ПУМБа. Я тоже чудом не влип сейчас, хорошо что кассир сказала на кассе. А далее гор.линия подтвердила о этом дебилизме.
Додано: Пон 20 чер, 2022 10:46
СЭП(б/н) тута не причем, ток нал(касса) и квазинал(р2р) годится для извРащенного понимания финмона Мумбы
Додано: Пон 20 чер, 2022 10:52
Re: monobank
Додано: Пон 20 чер, 2022 11:00
Вітаємо! З 17.03.2022 вступив в силу Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, щодо дії норм на період дії воєнного стану». Згідно нього з 17.03.2022 року діє накопичувальний ліміт на внесення готівки (сумуються всі дроблені суми) через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заява на переказ готівки на рахунки до 400 000 грн. Якщо сума перевищує ліміт, то потрібно вказати походження коштів.
Необхідні документи передаються на СБУ і Банк чекає їхнього рішення про непідтвердження підозри.
Ответ представителя ПУМБ на минфине.
Повідомляємо ❕
💰 Якщо Ви плануєте внести на рахунок сукупно від 17.03.2022 готівкові кошти в розмірі від 400 тис. грн (або еквівалент 💵),
📃 необхідно надати банку документи, які підтверджують джерела походження цих готівкових коштів.
⚖️ Даний порядок застосовується відповідно до пункту 9 розділу Х Закону України № 361-ІХ від 06.12.2019 (із змінами відповідно до Закону України № 2120-IX від 15.03.2022) та пунктів 1−1¹ Постанови Правління НБУ № 60 від 23.03.2022
Ещё такой ответ пришёл.
у них то СБУ, то налоговая, то НБУ. Одним словом кто хочет побегать в банк месяцев три с документами, то там ждут с удовольствием.
Додано: Пон 20 чер, 2022 12:18
Додано: Пон 20 чер, 2022 12:59
Мне только что сказали в ответе в личку представитель ПУМБа на минфине.
Считай приходом всё что отмечено в выписке зелённым
Додано: Пон 20 чер, 2022 13:07
Re: monobank
Это ветка монобанка, если вдруг кто-то не заметил
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