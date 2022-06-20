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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
10
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:18

и даа, мож лучше все за собой потереть?
И Мумба не узнает наши тайные замыслы не размещать тама депо вааще :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:27

  Amethyst написав:и даа, мож лучше все за собой потереть?
И Мумба не узнает наши тайные замыслы не размещать тама депо вааще :mrgreen:

Может стоит написать им на минфине о планах не размещать депо у них вообще. Может донесут руководству.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:03

  Игорь Алексеевич написав:Мне только что сказали в ответе в личку представитель ПУМБа на минфине.
Считай приходом всё что отмечено в выписке зелённым :roll:

Ну зелёным у них отмечены абсолютно все приходные операции по счету: %%, р2р, СЭП, касса -- думаю реально тупят с таким ответом :(
Расходки -- красным
Мож хай шото синеньким теперь светят :mrgreen:
Amethyst
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  #<1 ... 83848586
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