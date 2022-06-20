и даа, мож лучше все за собой потереть?
И Мумба не узнает наши тайные замыслы не размещать тама депо вааще
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 чер, 2022 13:18
и даа, мож лучше все за собой потереть?
И Мумба не узнает наши тайные замыслы не размещать тама депо вааще
Додано: Пон 20 чер, 2022 13:27
Додано: Пон 20 чер, 2022 14:03
Ну зелёным у них отмечены абсолютно все приходные операции по счету: %%, р2р, СЭП, касса -- думаю реально тупят с таким ответом
Расходки -- красным
Мож хай шото синеньким теперь светят
Додано: Пон 20 чер, 2022 17:35
Ну я надеюсь, что вывод с "вильного" таки не будет считаться "приходом". А то совсем уж бред какой-то.
PS В самом деле, почему в Монобанке-то? Я даже и не заметил
|