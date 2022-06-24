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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

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monobank 4.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
10
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 20:08

Re: monobank

  root написав:можна з ними працювати

а працювати в якості кого: дойної корови чи доярки?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 20:14

Re: monobank

Вітаю товариство! Пробую стати клієнтом. Дали чорну картку, кредліміту - 0. Сорі за ділетантські питання.
1. Так має бути?
2. Чи варто намагатися (як?) отримати кредліміт?
3. Шо за кб за п2п?
4. Валютообмін тут прийнятний?
Подякую, можна в пп
valya
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 21:24

Re: monobank

  valya написав:4. Валютообмін тут прийнятний?

жартуєте :)
НБУ заборонив із першого дня війни (і досих пір)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 21:33

Re: monobank

valya, во время военного положения банки очень тяжело раздают новым клиентам кредитные лимиты. А текущим порой не разрешают подавать запросы на его повышение...
Howl
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Повідомлень: 4486
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 22:09

  valya написав:3. Шо за кб за п2п?

немає
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 08:09

  valya написав:Вітаю товариство! Пробую стати клієнтом. Дали чорну картку, кредліміту - 0. Сорі за ділетантські питання.
1. Так має бути?
2. Чи варто намагатися (як?) отримати кредліміт?
3. Шо за кб за п2п?
4. Валютообмін тут прийнятний?
Подякую, можна в пп

1.так,воєнний стан,
2.ні,
3.немає такого,
4.так прийнятний,але на сьог.день він заборонений,
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 10:16

монокотікі в шоці
Neobank для бізнесу запропонував ФОП 0% на еквайринг
https://minfin.com.ua/ua/2022/06/21/87184747/
greenozon
 
Повідомлень: 13693
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 20:22

melkh
Дуже дякую!!!
valya
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Повідомлень: 1667
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Подякував: 549 раз.
Подякували: 109 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 23:11

  greenozon написав:монокотікі в шоці
Neobank для бізнесу запропонував ФОП 0% на еквайринг
https://minfin.com.ua/ua/2022/06/21/87184747/

демпингуют)
0% до конца июня для оборотов до 100 тысяч в интернете, стандартная ставка 0,65% (у котиков 1,2%)
0% до конца июня для оборотов до 50 тысяч через терминал в смартфоне, стандартная ставка 0,6%
1,8% через ПОС терминал
Bosstone
 
Повідомлень: 2139
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:34

Re: monobank

Подскажите, пожалуйста
В точке выдаче можно оформить и получить карту или только получить предварительно оформленную через сайт?
Hennady
 
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