а працювати в якості кого: дойної корови чи доярки?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 чер, 2022 20:08
Re: monobank
Додано: Вів 21 чер, 2022 20:14
Re: monobank
Вітаю товариство! Пробую стати клієнтом. Дали чорну картку, кредліміту - 0. Сорі за ділетантські питання.
1. Так має бути?
2. Чи варто намагатися (як?) отримати кредліміт?
3. Шо за кб за п2п?
4. Валютообмін тут прийнятний?
Подякую, можна в пп
Додано: Вів 21 чер, 2022 21:24
Re: monobank
Додано: Вів 21 чер, 2022 21:33
Re: monobank
valya, во время военного положения банки очень тяжело раздают новым клиентам кредитные лимиты. А текущим порой не разрешают подавать запросы на его повышение...
Додано: Сер 22 чер, 2022 08:09
1.так,воєнний стан,
2.ні,
3.немає такого,
4.так прийнятний,але на сьог.день він заборонений,
Додано: Сер 22 чер, 2022 10:16
монокотікі в шоці
Neobank для бізнесу запропонував ФОП 0% на еквайринг
Додано: Сер 22 чер, 2022 23:11
демпингуют)
0% до конца июня для оборотов до 100 тысяч в интернете, стандартная ставка 0,65% (у котиков 1,2%)
0% до конца июня для оборотов до 50 тысяч через терминал в смартфоне, стандартная ставка 0,6%
1,8% через ПОС терминал
Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:34
Re: monobank
Подскажите, пожалуйста
В точке выдаче можно оформить и получить карту или только получить предварительно оформленную через сайт?
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