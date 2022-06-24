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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:41
Hennady Не через сайт, а через аплікацію (мобільний застосунок).
В принципі можете у точці видачі подати документи з мобільного та дочекатись їх обробки і одразу після цього отримати картку.
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SHURICK76
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:51
SHURICK76 написав:
дочекатись їх обробки
Так обробка ж може тривати кілька днів, ні?
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Hennady
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 10:13
Hennady Колись було швидко. Зараз не знаю.
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SHURICK76
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 12:27
До мого Монобанку прив'язана дитина, хочу зробить дитині окремий акаунт.
Підтримка каже обнулити карту дитини, звернутись до них, вони закриють карту дитини та дадуть можливість зареєструватись як новий клієнт.
Питання на яке не відповіла підтримка, можливо "новому" клієнту отримать віртуальну чорну карту без відвідування точки видачі? Підтримка каже шо вона не може напевно сказать яка карта буде запропонована банком при реєстрації. Але потрібен саме випуск віртуальної карти без відвідування точки видачі.
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Water
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 13:21
Water написав:
До мого Монобанку прив'язана дитина, хочу зробить дитині окремий акаунт.
Підтримка каже обнулити карту дитини, звернутись до них, вони закриють карту дитини та дадуть можливість зареєструватись як новий клієнт.
Питання на яке не відповіла підтримка, можливо "новому" клієнту отримать віртуальну чорну карту без відвідування точки видачі? Підтримка каже шо вона не може напевно сказать яка карта буде запропонована банком при реєстрації. Але потрібен саме випуск віртуальної карти без відвідування точки видачі.
гадаю що ні, доведеться звернутися на точку видачі, принаймі так було раніше. Щодо закриття дитячої та відкриття нового екаунту - все вірно відповіли.
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Lost
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:32
Hennady написав:
Подскажите, пожалуйста
В точке выдаче можно оформить и получить карту или только получить предварительно оформленную через сайт?
Самый быстрый способ получить карту, это купить ее в супермаркете (раньше точно были в Новусе), и активировать самостоятельно через приложение.
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antey718
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:39
antey718 написав: Hennady написав:
Подскажите, пожалуйста
В точке выдаче можно оформить и получить карту или только получить предварительно оформленную через сайт?
Самый быстрый способ получить карту, это купить ее в супермаркете (раньше точно были в Новусе), и активировать самостоятельно через приложение.
Что же тут быстрого, если активировать можно и виртуальную карту, а для покупки пластика нужно еще выйти из дому?
Тем более, что дистанционная активация доступна не всем, поэтому покупка пластика еще и может оказаться бесполезной.
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Bosstone
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:45
Water написав:
До мого Монобанку прив'язана дитина, хочу зробить дитині окремий акаунт.
Підтримка каже обнулити карту дитини, звернутись до них, вони закриють карту дитини та дадуть можливість зареєструватись як новий клієнт.
Питання на яке не відповіла підтримка, можливо "новому" клієнту отримать віртуальну чорну карту без відвідування точки видачі? Підтримка каже шо вона не може напевно сказать яка карта буде запропонована банком при реєстрації. Але потрібен саме випуск віртуальної карти без відвідування точки видачі.
Конечно, у него будет возможность активировать виртуалку без посещения физической точки.
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Bosstone
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:57
Hennady написав:
Подскажите, пожалуйста
В точке выдаче можно оформить и получить карту или только получить предварительно оформленную через сайт?
На точке можно сразу получить и активировать карту. А предварительно заказанную через сайт можно получить на новой почте. Такие же карты продают в магазинах. Но не всем доступна дистанционная активация таких карт.
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Bosstone
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:02
почему не всем доступна такая активация и кто эти не все,которым нельзя ?!
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S i m
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