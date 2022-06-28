Додано: Вів 28 чер, 2022 12:51

Charter написав: Немає ні квитків, ні розуміння де хто надурив, а 1250 гривень зникло в нікуди... Немає ні квитків, ні розуміння де хто надурив, а 1250 гривень зникло в нікуди...

По сути, Вы сами себя надурили. Самый важный момент, если у перевозчика можно выбрать родные для Польши злотые, то нужно было из и выбирать. Выбрали гривны - попали не двойную конвертацию (и это не вина банка). Если не было возможности выбрать не гривны (что бывает крайне редко), то тогда только через двойную конвертацию. И Вы, кстати, еще учитывайте, что при отмене может прийти (и даже, скорее всего, придет) как бы возврат, а не отмена, и тогда Вы получите деньги с перерасчетом по курсу покупки доллара, в то время как при оплате перерасчет был по курсу продажи.