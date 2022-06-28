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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:27
S i m Люди без кредитной истории и не являющиеся клиентами никакого другого банка.
Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:37
Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:23
Ну так человеку нужен был пластик как я понял, может у него телефон не поддерживает Google pay.
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:35
Re: monobank
Придбав квитки на автобус до Польщі через сайт перевізника. Вартість на сайті у гривнах. Коли оплачував, отримав інформацію від Монобанка, що платіж заблоковано і треба у налаштуваннях картки включити подвійну конвертацію. Включив, платіж пройшов. Вже отримав на пошту білети від перевізника, коли з'являється інформація від банку що списана сума із-за подвійної конвертації більше ніж вартість квитків на сайті. Аж майже на 15 відсотків. Звертаюсь до підтримки Моно - розповідають, що сайт виставив їм рахунок у якійсь валюті, можливо у доларах і "ну так вийшло". Прошу скасувати платіж - відповідають неможливо і треба звертатись до перевізника і він поверне кошти, майже ту саму суму. Звертаюсь до перевізника - мамою клянеться, що отримав від банка ту суму, що вказана на сайті. Прошу скасувати бронювання і скасувати квітки, повернув кошти. Кажуть - буде комісія зо скасування квитків менш ніж за 30 днів, комісія за "оброблення" і отримаю я тільки десь 65 відсотків від сплаченого. Немає ні квитків, ні розуміння де хто надурив, а 1250 гривень зникло в нікуди...
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:50
Отменяли вы зря. Двойная конвертация и в обратную сторону прокрутилась, лишь увеличив потери.
В дальнейшем лучше не платить в гривне картами Монобанка на зарубежных сайтах.
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:51
Re: monobank
По сути, Вы сами себя надурили. Самый важный момент, если у перевозчика можно выбрать родные для Польши злотые, то нужно было из и выбирать. Выбрали гривны - попали не двойную конвертацию (и это не вина банка). Если не было возможности выбрать не гривны (что бывает крайне редко), то тогда только через двойную конвертацию. И Вы, кстати, еще учитывайте, что при отмене может прийти (и даже, скорее всего, придет) как бы возврат, а не отмена, и тогда Вы получите деньги с перерасчетом по курсу покупки доллара, в то время как при оплате перерасчет был по курсу продажи.
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:55
Re: monobank
ну если у нас и на укрзализныци была прокладка которая брала себе 0,8% с продажи каждого билета
то что взять с какого всратого перевизныка
кот тут не при делах
даже пайпал и тот накручивает на невыгодных собственных курсах а что взять с фирм на два порядка ниже
Додано: Вів 28 чер, 2022 13:01
Re: monobank
Так получилось, командировку перенесли, надо было всё равно сдавать билеты.
Это будем знать, но сайт похож на украинский, цены все в гривнах, никаких долларов, евро и близко нет. Кстати, в билетах, присланных перевозчиком, расшифровка стоимости - 71% от стоимости в гривнах, 27% - в польских злотых и 2% - НДС на польские злотые. Так почему МОНО хапнул конвертацию на всю сумму, а не только на 30%?
Нет никакого выбора - на сайте только цены в гривнах
Додано: Вів 28 чер, 2022 13:04
Re: monobank
С автобусными билетами обычно есть выбор из разных сайтов. Инвалютный можно найти.
Додано: Вів 28 чер, 2022 13:07
Re: monobank
А что, в моно проходили отдельные транзакции для гривен и злотых?
И как тогда моно должен был узнать, что там 71% в гривнах, а 27% в злотых?
PS. А что за перевозчик такой?
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