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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
10
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:27

S i m Люди без кредитной истории и не являющиеся клиентами никакого другого банка.
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:37

  SHURICK76 написав:S i m Люди без кредитной истории и не являющиеся клиентами никакого другого банка.

Совсем не обязательно. Дело не в кредитной истории, а в несоответствии требованиям финмониторинга (повышенный риск мошенничества и т.п.)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:23

  Bosstone написав:
  antey718 написав:
  Hennady написав:Подскажите, пожалуйста
В точке выдаче можно оформить и получить карту или только получить предварительно оформленную через сайт?

Самый быстрый способ получить карту, это купить ее в супермаркете (раньше точно были в Новусе), и активировать самостоятельно через приложение.

Что же тут быстрого, если активировать можно и виртуальную карту, а для покупки пластика нужно еще выйти из дому?
Тем более, что дистанционная активация доступна не всем, поэтому покупка пластика еще и может оказаться бесполезной.

Ну так человеку нужен был пластик как я понял, может у него телефон не поддерживает Google pay.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:35

Re: monobank

Придбав квитки на автобус до Польщі через сайт перевізника. Вартість на сайті у гривнах. Коли оплачував, отримав інформацію від Монобанка, що платіж заблоковано і треба у налаштуваннях картки включити подвійну конвертацію. Включив, платіж пройшов. Вже отримав на пошту білети від перевізника, коли з'являється інформація від банку що списана сума із-за подвійної конвертації більше ніж вартість квитків на сайті. Аж майже на 15 відсотків. Звертаюсь до підтримки Моно - розповідають, що сайт виставив їм рахунок у якійсь валюті, можливо у доларах і "ну так вийшло". Прошу скасувати платіж - відповідають неможливо і треба звертатись до перевізника і він поверне кошти, майже ту саму суму. Звертаюсь до перевізника - мамою клянеться, що отримав від банка ту суму, що вказана на сайті. Прошу скасувати бронювання і скасувати квітки, повернув кошти. Кажуть - буде комісія зо скасування квитків менш ніж за 30 днів, комісія за "оброблення" і отримаю я тільки десь 65 відсотків від сплаченого. Немає ні квитків, ні розуміння де хто надурив, а 1250 гривень зникло в нікуди...
Charter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:50

  Charter написав:Придбав квитки на автобус до Польщі через сайт перевізника. Вартість на сайті у гривнах. Коли оплачував, отримав інформацію від Монобанка, що платіж заблоковано і треба у налаштуваннях картки включити подвійну конвертацію. Включив, платіж пройшов. Вже отримав на пошту білети від перевізника, коли з'являється інформація від банку що списана сума із-за подвійної конвертації більше ніж вартість квитків на сайті. Аж майже на 15 відсотків. Звертаюсь до підтримки Моно - розповідають, що сайт виставив їм рахунок у якійсь валюті, можливо у доларах і "ну так вийшло". Прошу скасувати платіж - відповідають неможливо і треба звертатись до перевізника і він поверне кошти, майже ту саму суму. Звертаюсь до перевізника - мамою клянеться, що отримав від банка ту суму, що вказана на сайті. Прошу скасувати бронювання і скасувати квітки, повернув кошти. Кажуть - буде комісія зо скасування квитків менш ніж за 30 днів, комісія за "оброблення" і отримаю я тільки десь 65 відсотків від сплаченого. Немає ні квитків, ні розуміння де хто надурив, а 1250 гривень зникло в нікуди...

Отменяли вы зря. Двойная конвертация и в обратную сторону прокрутилась, лишь увеличив потери.
В дальнейшем лучше не платить в гривне картами Монобанка на зарубежных сайтах.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:51

Re: monobank

  Charter написав:Немає ні квитків, ні розуміння де хто надурив, а 1250 гривень зникло в нікуди...

По сути, Вы сами себя надурили. Самый важный момент, если у перевозчика можно выбрать родные для Польши злотые, то нужно было из и выбирать. Выбрали гривны - попали не двойную конвертацию (и это не вина банка). Если не было возможности выбрать не гривны (что бывает крайне редко), то тогда только через двойную конвертацию. И Вы, кстати, еще учитывайте, что при отмене может прийти (и даже, скорее всего, придет) как бы возврат, а не отмена, и тогда Вы получите деньги с перерасчетом по курсу покупки доллара, в то время как при оплате перерасчет был по курсу продажи.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:55

Re: monobank

ну если у нас и на укрзализныци была прокладка которая брала себе 0,8% с продажи каждого билета
то что взять с какого всратого перевизныка
кот тут не при делах
даже пайпал и тот накручивает на невыгодных собственных курсах а что взять с фирм на два порядка ниже
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:01

Re: monobank

  Кащей написав:Отменяли вы зря.

Так получилось, командировку перенесли, надо было всё равно сдавать билеты.
  Кащей написав:лучше не платить в гривне картами Монобанка на зарубежных сайтах.

Это будем знать, но сайт похож на украинский, цены все в гривнах, никаких долларов, евро и близко нет. Кстати, в билетах, присланных перевозчиком, расшифровка стоимости - 71% от стоимости в гривнах, 27% - в польских злотых и 2% - НДС на польские злотые. Так почему МОНО хапнул конвертацию на всю сумму, а не только на 30%?
  ingtrans написав:если у перевозчика можно выбрать родные для Польши злотые, то нужно было из и выбирать.

Нет никакого выбора - на сайте только цены в гривнах
Charter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:04

Re: monobank

С автобусными билетами обычно есть выбор из разных сайтов. Инвалютный можно найти.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:07

Re: monobank

  Charter написав:Так почему МОНО хапнул конвертацию на всю сумму, а не только на 30%?

А что, в моно проходили отдельные транзакции для гривен и злотых?

  Charter написав:Нет никакого выбора - на сайте только цены в гривнах

И как тогда моно должен был узнать, что там 71% в гривнах, а 27% в злотых?

PS. А что за перевозчик такой?
ingtrans
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