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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 87888990 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.2 5 23 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 4% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 43% 10 Всього голосів : 23 Додано: Вів 28 чер, 2022 13:08 Charter написав: Кащей написав: Отменяли вы зря. Отменяли вы зря.

Так получилось, командировку перенесли, надо было всё равно сдавать билеты.

Кащей написав: лучше не платить в гривне картами Монобанка на зарубежных сайтах. лучше не платить в гривне картами Монобанка на зарубежных сайтах.

Это будем знать, но сайт похож на украинский, цены все в гривнах, никаких долларов, евро и близко нет. Кстати, в билетах, присланных перевозчиком, расшифровка стоимости - 71% от стоимости в гривнах, 27% - в польских злотых и 2% - НДС на польские злотые. Так почему МОНО хапнул конвертацию на всю сумму, а не только на 30%? Так получилось, командировку перенесли, надо было всё равно сдавать билеты.Это будем знать, но сайт похож на украинский, цены все в гривнах, никаких долларов, евро и близко нет. Кстати, в билетах, присланных перевозчиком, расшифровка стоимости - 71% от стоимости в гривнах, 27% - в польских злотых и 2% - НДС на польские злотые. Так почему МОНО хапнул конвертацию на всю сумму, а не только на 30%?

Вбейте в Гугле DCC и почитайте что это за хрень. Если кратко вы платили польской фирме ее терминал обслуживает золотые (ну может ещё и баксы с евро, но может и нет). Гривневый платеж он не может принять напрямую потому что у него нет счета в гривне в своем (польском) банке. Поэтому платеж будет выставлен монобанку не напрямую в гривнах а через МПС, где будет происходить конвертация и расчеты будут происходить скорее всего в долларах. Поэтому эта фирма якобы списывает с вас гривну, но своему банку просит списать доллары (или золотые) по своему курсу, а банк пересылает запрос в МПС о списании долларов, МПС списывает доллары с Монобанка, а моня списывает с вашего счета гривны по курсу.

В общем в этой катавасии за все платит клиент и не один раз . Такое оно DCC Вбейте в Гугле DCC и почитайте что это за хрень. Если кратко вы платили польской фирме ее терминал обслуживает золотые (ну может ещё и баксы с евро, но может и нет). Гривневый платеж он не может принять напрямую потому что у него нет счета в гривне в своем (польском) банке. Поэтому платеж будет выставлен монобанку не напрямую в гривнах а через МПС, где будет происходить конвертация и расчеты будут происходить скорее всего в долларах. Поэтому эта фирма якобы списывает с вас гривну, но своему банку просит списать доллары (или золотые) по своему курсу, а банк пересылает запрос в МПС о списании долларов, МПС списывает доллары с Монобанка, а моня списывает с вашего счета гривны по курсу.В общем в этой катавасии за все платит клиент и не один раз. Такое оно DCC WallNutPen Повідомлень: 527 З нами з: 08.06.20 Подякував: 15 раз. Подякували: 148 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 чер, 2022 13:24 Re: monobank ingtrans написав: А что, в моно проходили отдельные транзакции для гривен и злотых? А что, в моно проходили отдельные транзакции для гривен и злотых?

А я откуда знаю, я думал, что если цена на сайте стоит в гривнах, то и снимут эту сумму в гривнах, а оно вона как. Если на E-buy цены были в фунтах или канадских долларах, то я понимал, что с меня снимут сумму по курсу Моно, а не НБУ и так и было и никакой двойной конвертации банк не требовал вообще. Почему сейчас так - не совсем понимаю...

ingtrans написав: как тогда моно должен был узнать, что там 71% в гривнах, а 27% в злотых? как тогда моно должен был узнать, что там 71% в гривнах, а 27% в злотых?

Не знаю. Могу предполагать, что перевозчик выставил банку соответствующие счета - часть в гривнах, часть в валюте...

ingtrans написав: что за перевозчик такой? что за перевозчик такой?

Фликсбас А я откуда знаю, я думал, что если цена на сайте стоит в гривнах, то и снимут эту сумму в гривнах, а оно вона как. Если на E-buy цены были в фунтах или канадских долларах, то я понимал, что с меня снимут сумму по курсу Моно, а не НБУ и так и было и никакой двойной конвертации банк не требовал вообще. Почему сейчас так - не совсем понимаю...Не знаю. Могу предполагать, что перевозчик выставил банку соответствующие счета - часть в гривнах, часть в валюте...Фликсбас Charter Повідомлень: 112 З нами з: 27.03.15 Подякував: 10 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 чер, 2022 13:33 Charter написав: ingtrans написав: что за перевозчик такой? что за перевозчик такой?

Фликсбас Фликсбас

Насколько я вижу, при выборе украиноязычной версии сайта цена есть в гривнях и в евро. А лучше выбирать польскую - цена сразу в злотых. Насколько я вижу, при выборе украиноязычной версии сайта цена есть в гривнях и в евро. А лучше выбирать польскую - цена сразу в злотых. Ferlakur Повідомлень: 4257 З нами з: 14.10.08 Подякував: 266 раз. Подякували: 254 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 чер, 2022 13:36 Re: monobank Charter написав: Почему сейчас так - не совсем понимаю... Почему сейчас так - не совсем понимаю...

Ну так ответ в сообщении перед Вашим.



Charter написав: Могу предполагать, что перевозчик выставил банку соответствующие счета - часть в гривнах, часть в валюте... Могу предполагать, что перевозчик выставил банку соответствующие счета - часть в гривнах, часть в валюте...

Та ну



Charter написав: Фликсбас Фликсбас

У Flixbus как раз есть переключение валюты на украинском сайте. Ну так ответ в сообщении перед Вашим.Та нуУ Flixbus как раз есть переключение валюты на украинском сайте. ingtrans

Повідомлень: 3545 З нами з: 31.07.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 чер, 2022 13:44 Charter написав: А я откуда знаю, я думал, что если цена на сайте стоит в гривнах, то и снимут эту сумму в гривнах, а оно вона как. А я откуда знаю, я думал, что если цена на сайте стоит в гривнах, то и снимут эту сумму в гривнах, а оно вона как.

На екрані увімкнення подвійної конвертації моно пише наступне:

У деяких інтернет-магазинах оплата проходить через подвійну конвертацію. У таких випадках з вашої картки може списатися сума більша, ніж показує магазин у момент оплати.

Ви самостійно активували функцію, яка могла призвести до списання більшої суми (про що були попереджені), а тепер пред'являєте банку претензію, бо сума виявилася більшою? На екрані увімкнення подвійної конвертації моно пише наступне:Ви самостійно активували функцію, яка могла призвести до списання більшої суми (про що були попереджені), а тепер пред'являєте банку претензію, бо сума виявилася більшою? klug Повідомлень: 7052 З нами з: 18.08.14 Подякував: 302 раз. Подякували: 972 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 чер, 2022 13:47 Ferlakur написав: Charter написав: ingtrans написав: что за перевозчик такой? что за перевозчик такой?

Фликсбас Фликсбас

Насколько я вижу, при выборе украиноязычной версии сайта цена есть в гривнях и в евро. А лучше выбирать польскую - цена сразу в злотых. Насколько я вижу, при выборе украиноязычной версии сайта цена есть в гривнях и в евро. А лучше выбирать польскую - цена сразу в злотых.



Несколько лет назад юзал фликсбас, то помню баловался с разными валютами, самые дешевые билеты получались в шведской кроне тогда, с тех пор фликсбас мне шлет спам исключительно на шведском . Зашел сейчас на сайт фликсбаса - цена в грн. посчитана относительно злотого исходя из курса НБУ, т.е. платить выгодно именно в грн. если DCC пройдет гривна в гривну, но есть ли еще у нас банки которые DCC проводят без конвертации я не знаю. Несколько лет назад юзал фликсбас, то помню баловался с разными валютами, самые дешевые билеты получались в шведской кроне тогда, с тех пор фликсбас мне шлет спам исключительно на шведском. Зашел сейчас на сайт фликсбаса - цена в грн. посчитана относительно злотого исходя из курса НБУ, т.е. платить выгодно именно в грн. если DCC пройдет гривна в гривну, но есть ли еще у нас банки которые DCC проводят без конвертации я не знаю. antey718 Повідомлень: 758 З нами з: 03.08.13 Подякував: 49 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 чер, 2022 14:06 Re: monobank Тут, кроме того что я ошибся - ладно, к банку претензий нет, к перевозчику - не совсем понятно, возникает вопрос отчётности - билеты надо будет сдать в бухгалтерию для возврата затраченных средств. И бухгалтерия оплатит только ту сумму, которая указана в билете. А она совсем не совпадает с сумой, которую человек фактически заплатит.

На сайте перевозчика написано:

"Залежно від форми бронювання можуть використовуватися різні способи оплати квитків:



Онлайн: PayPal, прямий дебет, банківська карта (Mastercard/Visa/Amex), SofortÜberweisung, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. Ми залишаємо за собою право змінювати список доступних способів оплати для бронювання.

У водія: готівка.

Квиткові каси/туристичні агентства: усі способи оплати, що пропонуються нашими агентствами, у тому числі оплата готівкою. Якщо пункт продажу —це транспортний засіб перевізника, способи оплати можуть обмежуватися лише оплатою готівкою або кредитною карткою."

Если платить кэшем водителю - какой будет сумма и какой она будет в билете, если водитель его выдаст..... Charter Повідомлень: 112 З нами з: 27.03.15 Подякував: 10 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 чер, 2022 14:17 Charter написав: Тут, кроме того что я ошибся - ладно, к банку претензий нет, к перевозчику - не совсем понятно, возникает вопрос отчётности - билеты надо будет сдать в бухгалтерию для возврата затраченных средств. И бухгалтерия оплатит только ту сумму, которая указана в билете. А она совсем не совпадает с сумой, которую человек фактически заплатит.

На сайте перевозчика написано:

"Залежно від форми бронювання можуть використовуватися різні способи оплати квитків:



Онлайн: PayPal, прямий дебет, банківська карта (Mastercard/Visa/Amex), SofortÜberweisung, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. Ми залишаємо за собою право змінювати список доступних способів оплати для бронювання.

У водія: готівка.

Квиткові каси/туристичні агентства: усі способи оплати, що пропонуються нашими агентствами, у тому числі оплата готівкою. Якщо пункт продажу —це транспортний засіб перевізника, способи оплати можуть обмежуватися лише оплатою готівкою або кредитною карткою."

Если платить кэшем водителю - какой будет сумма и какой она будет в билете, если водитель его выдаст..... Тут, кроме того что я ошибся - ладно, к банку претензий нет, к перевозчику - не совсем понятно, возникает вопрос отчётности - билеты надо будет сдать в бухгалтерию для возврата затраченных средств. И бухгалтерия оплатит только ту сумму, которая указана в билете. А она совсем не совпадает с сумой, которую человек фактически заплатит.На сайте перевозчика написано:"Залежно від форми бронювання можуть використовуватися різні способи оплати квитків:Онлайн: PayPal, прямий дебет, банківська карта (Mastercard/Visa/Amex), SofortÜberweisung, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. Ми залишаємо за собою право змінювати список доступних способів оплати для бронювання.У водія: готівка.Квиткові каси/туристичні агентства: усі способи оплати, що пропонуються нашими агентствами, у тому числі оплата готівкою. Якщо пункт продажу —це транспортний засіб перевізника, способи оплати можуть обмежуватися лише оплатою готівкою або кредитною карткою."Если платить кэшем водителю - какой будет сумма и какой она будет в билете, если водитель его выдаст.....



Наступного разу обирайте ціну в евро + виписка з банку в бухгалтерію і не буде таких проблем, але на разі DCC це дефакто стандарт для усього іноземного і тут нема ні провини моно ні провини перевізника - це через подвійні/потрійні курси яки створились завд'яки обмеженням і ніхто не хоче платити за ці різні курси - тому платить покупець Наступного разу обирайте ціну в евро + виписка з банку в бухгалтерію і не буде таких проблем, але на разі DCC це дефакто стандарт для усього іноземного і тут нема ні провини моно ні провини перевізника - це через подвійні/потрійні курси яки створились завд'яки обмеженням і ніхто не хоче платити за ці різні курси - тому платить покупець gonzo Повідомлень: 276 З нами з: 05.01.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 87888990 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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