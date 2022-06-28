RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
10
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:08

  Charter написав:
  Кащей написав:Отменяли вы зря.

Так получилось, командировку перенесли, надо было всё равно сдавать билеты.
  Кащей написав:лучше не платить в гривне картами Монобанка на зарубежных сайтах.

Это будем знать, но сайт похож на украинский, цены все в гривнах, никаких долларов, евро и близко нет. Кстати, в билетах, присланных перевозчиком, расшифровка стоимости - 71% от стоимости в гривнах, 27% - в польских злотых и 2% - НДС на польские злотые. Так почему МОНО хапнул конвертацию на всю сумму, а не только на 30%?

Вбейте в Гугле DCC и почитайте что это за хрень. Если кратко вы платили польской фирме ее терминал обслуживает золотые (ну может ещё и баксы с евро, но может и нет). Гривневый платеж он не может принять напрямую потому что у него нет счета в гривне в своем (польском) банке. Поэтому платеж будет выставлен монобанку не напрямую в гривнах а через МПС, где будет происходить конвертация и расчеты будут происходить скорее всего в долларах. Поэтому эта фирма якобы списывает с вас гривну, но своему банку просит списать доллары (или золотые) по своему курсу, а банк пересылает запрос в МПС о списании долларов, МПС списывает доллары с Монобанка, а моня списывает с вашего счета гривны по курсу.
В общем в этой катавасии за все платит клиент и не один раз :(. Такое оно DCC
WallNutPen
 
Повідомлень: 527
З нами з: 08.06.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:24

Re: monobank

  ingtrans написав:А что, в моно проходили отдельные транзакции для гривен и злотых?

А я откуда знаю, я думал, что если цена на сайте стоит в гривнах, то и снимут эту сумму в гривнах, а оно вона как. Если на E-buy цены были в фунтах или канадских долларах, то я понимал, что с меня снимут сумму по курсу Моно, а не НБУ и так и было и никакой двойной конвертации банк не требовал вообще. Почему сейчас так - не совсем понимаю...
  ingtrans написав:как тогда моно должен был узнать, что там 71% в гривнах, а 27% в злотых?

Не знаю. Могу предполагать, что перевозчик выставил банку соответствующие счета - часть в гривнах, часть в валюте...
  ingtrans написав:что за перевозчик такой?

Фликсбас
Charter
 
Повідомлень: 112
З нами з: 27.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:33

  Charter написав:
  ingtrans написав:что за перевозчик такой?

Фликсбас

Насколько я вижу, при выборе украиноязычной версии сайта цена есть в гривнях и в евро. А лучше выбирать польскую - цена сразу в злотых.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4257
З нами з: 14.10.08
Подякував: 266 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:36

Re: monobank

  Charter написав:Почему сейчас так - не совсем понимаю...

Ну так ответ в сообщении перед Вашим.

  Charter написав:Могу предполагать, что перевозчик выставил банку соответствующие счета - часть в гривнах, часть в валюте...

Та ну

  Charter написав:Фликсбас

У Flixbus как раз есть переключение валюты на украинском сайте.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3545
З нами з: 31.07.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:44

  Charter написав:А я откуда знаю, я думал, что если цена на сайте стоит в гривнах, то и снимут эту сумму в гривнах, а оно вона как.

На екрані увімкнення подвійної конвертації моно пише наступне:
У деяких інтернет-магазинах оплата проходить через подвійну конвертацію. У таких випадках з вашої картки може списатися сума більша, ніж показує магазин у момент оплати.

Ви самостійно активували функцію, яка могла призвести до списання більшої суми (про що були попереджені), а тепер пред'являєте банку претензію, бо сума виявилася більшою?
klug
 
Повідомлень: 7052
З нами з: 18.08.14
Подякував: 302 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:47

  Ferlakur написав:
  Charter написав:
  ingtrans написав:что за перевозчик такой?

Фликсбас

Насколько я вижу, при выборе украиноязычной версии сайта цена есть в гривнях и в евро. А лучше выбирать польскую - цена сразу в злотых.


Несколько лет назад юзал фликсбас, то помню баловался с разными валютами, самые дешевые билеты получались в шведской кроне тогда, с тех пор фликсбас мне шлет спам исключительно на шведском :) . Зашел сейчас на сайт фликсбаса - цена в грн. посчитана относительно злотого исходя из курса НБУ, т.е. платить выгодно именно в грн. если DCC пройдет гривна в гривну, но есть ли еще у нас банки которые DCC проводят без конвертации я не знаю.
antey718
 
Повідомлень: 758
З нами з: 03.08.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 14:06

Re: monobank

Тут, кроме того что я ошибся - ладно, к банку претензий нет, к перевозчику - не совсем понятно, возникает вопрос отчётности - билеты надо будет сдать в бухгалтерию для возврата затраченных средств. И бухгалтерия оплатит только ту сумму, которая указана в билете. А она совсем не совпадает с сумой, которую человек фактически заплатит.
На сайте перевозчика написано:
"Залежно від форми бронювання можуть використовуватися різні способи оплати квитків:

Онлайн: PayPal, прямий дебет, банківська карта (Mastercard/Visa/Amex), SofortÜberweisung, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. Ми залишаємо за собою право змінювати список доступних способів оплати для бронювання.
У водія: готівка.
Квиткові каси/туристичні агентства: усі способи оплати, що пропонуються нашими агентствами, у тому числі оплата готівкою. Якщо пункт продажу —це транспортний засіб перевізника, способи оплати можуть обмежуватися лише оплатою готівкою або кредитною карткою."
Если платить кэшем водителю - какой будет сумма и какой она будет в билете, если водитель его выдаст.....
Charter
 
Повідомлень: 112
З нами з: 27.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 14:17

  Charter написав:Тут, кроме того что я ошибся - ладно, к банку претензий нет, к перевозчику - не совсем понятно, возникает вопрос отчётности - билеты надо будет сдать в бухгалтерию для возврата затраченных средств. И бухгалтерия оплатит только ту сумму, которая указана в билете. А она совсем не совпадает с сумой, которую человек фактически заплатит.
На сайте перевозчика написано:
"Залежно від форми бронювання можуть використовуватися різні способи оплати квитків:

Онлайн: PayPal, прямий дебет, банківська карта (Mastercard/Visa/Amex), SofortÜberweisung, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. Ми залишаємо за собою право змінювати список доступних способів оплати для бронювання.
У водія: готівка.
Квиткові каси/туристичні агентства: усі способи оплати, що пропонуються нашими агентствами, у тому числі оплата готівкою. Якщо пункт продажу —це транспортний засіб перевізника, способи оплати можуть обмежуватися лише оплатою готівкою або кредитною карткою."
Если платить кэшем водителю - какой будет сумма и какой она будет в билете, если водитель его выдаст.....


Наступного разу обирайте ціну в евро + виписка з банку в бухгалтерію і не буде таких проблем, але на разі DCC це дефакто стандарт для усього іноземного і тут нема ні провини моно ні провини перевізника - це через подвійні/потрійні курси яки створились завд'яки обмеженням і ніхто не хоче платити за ці різні курси - тому платить покупець
gonzo
 
Повідомлень: 276
З нами з: 05.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 87888990
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (53)
28.06.2022 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.