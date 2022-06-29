Додано: Вів 28 чер, 2022 13:08

Charter написав: Кащей написав: Отменяли вы зря. Отменяли вы зря.

Так получилось, командировку перенесли, надо было всё равно сдавать билеты.

Кащей написав: лучше не платить в гривне картами Монобанка на зарубежных сайтах. лучше не платить в гривне картами Монобанка на зарубежных сайтах.

Это будем знать, но сайт похож на украинский, цены все в гривнах, никаких долларов, евро и близко нет. Кстати, в билетах, присланных перевозчиком, расшифровка стоимости - 71% от стоимости в гривнах, 27% - в польских злотых и 2% - НДС на польские злотые. Так почему МОНО хапнул конвертацию на всю сумму, а не только на 30%? Так получилось, командировку перенесли, надо было всё равно сдавать билеты.Это будем знать, но сайт похож на украинский, цены все в гривнах, никаких долларов, евро и близко нет. Кстати, в билетах, присланных перевозчиком, расшифровка стоимости - 71% от стоимости в гривнах, 27% - в польских злотых и 2% - НДС на польские злотые. Так почему МОНО хапнул конвертацию на всю сумму, а не только на 30%?

Вбейте в Гугле DCC и почитайте что это за хрень. Если кратко вы платили польской фирме ее терминал обслуживает золотые (ну может ещё и баксы с евро, но может и нет). Гривневый платеж он не может принять напрямую потому что у него нет счета в гривне в своем (польском) банке. Поэтому платеж будет выставлен монобанку не напрямую в гривнах а через МПС, где будет происходить конвертация и расчеты будут происходить скорее всего в долларах. Поэтому эта фирма якобы списывает с вас гривну, но своему банку просит списать доллары (или золотые) по своему курсу, а банк пересылает запрос в МПС о списании долларов, МПС списывает доллары с Монобанка, а моня списывает с вашего счета гривны по курсу.В общем в этой катавасии за все платит клиент и не один раз. Такое оно DCC