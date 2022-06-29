Так получилось, командировку перенесли, надо было всё равно сдавать билеты.
Кащей написав:лучше не платить в гривне картами Монобанка на зарубежных сайтах.
Это будем знать, но сайт похож на украинский, цены все в гривнах, никаких долларов, евро и близко нет. Кстати, в билетах, присланных перевозчиком, расшифровка стоимости - 71% от стоимости в гривнах, 27% - в польских злотых и 2% - НДС на польские злотые. Так почему МОНО хапнул конвертацию на всю сумму, а не только на 30%?
Вбейте в Гугле DCC и почитайте что это за хрень. Если кратко вы платили польской фирме ее терминал обслуживает золотые (ну может ещё и баксы с евро, но может и нет). Гривневый платеж он не может принять напрямую потому что у него нет счета в гривне в своем (польском) банке. Поэтому платеж будет выставлен монобанку не напрямую в гривнах а через МПС, где будет происходить конвертация и расчеты будут происходить скорее всего в долларах. Поэтому эта фирма якобы списывает с вас гривну, но своему банку просит списать доллары (или золотые) по своему курсу, а банк пересылает запрос в МПС о списании долларов, МПС списывает доллары с Монобанка, а моня списывает с вашего счета гривны по курсу. В общем в этой катавасии за все платит клиент и не один раз . Такое оно DCC
ingtrans написав:А что, в моно проходили отдельные транзакции для гривен и злотых?
А я откуда знаю, я думал, что если цена на сайте стоит в гривнах, то и снимут эту сумму в гривнах, а оно вона как. Если на E-buy цены были в фунтах или канадских долларах, то я понимал, что с меня снимут сумму по курсу Моно, а не НБУ и так и было и никакой двойной конвертации банк не требовал вообще. Почему сейчас так - не совсем понимаю...
ingtrans написав:как тогда моно должен был узнать, что там 71% в гривнах, а 27% в злотых?
Не знаю. Могу предполагать, что перевозчик выставил банку соответствующие счета - часть в гривнах, часть в валюте...
Насколько я вижу, при выборе украиноязычной версии сайта цена есть в гривнях и в евро. А лучше выбирать польскую - цена сразу в злотых.
Несколько лет назад юзал фликсбас, то помню баловался с разными валютами, самые дешевые билеты получались в шведской кроне тогда, с тех пор фликсбас мне шлет спам исключительно на шведском . Зашел сейчас на сайт фликсбаса - цена в грн. посчитана относительно злотого исходя из курса НБУ, т.е. платить выгодно именно в грн. если DCC пройдет гривна в гривну, но есть ли еще у нас банки которые DCC проводят без конвертации я не знаю.
Тут, кроме того что я ошибся - ладно, к банку претензий нет, к перевозчику - не совсем понятно, возникает вопрос отчётности - билеты надо будет сдать в бухгалтерию для возврата затраченных средств. И бухгалтерия оплатит только ту сумму, которая указана в билете. А она совсем не совпадает с сумой, которую человек фактически заплатит. На сайте перевозчика написано: "Залежно від форми бронювання можуть використовуватися різні способи оплати квитків:
Онлайн: PayPal, прямий дебет, банківська карта (Mastercard/Visa/Amex), SofortÜberweisung, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. Ми залишаємо за собою право змінювати список доступних способів оплати для бронювання. У водія: готівка. Квиткові каси/туристичні агентства: усі способи оплати, що пропонуються нашими агентствами, у тому числі оплата готівкою. Якщо пункт продажу —це транспортний засіб перевізника, способи оплати можуть обмежуватися лише оплатою готівкою або кредитною карткою." Если платить кэшем водителю - какой будет сумма и какой она будет в билете, если водитель его выдаст.....
Charter написав:Тут, кроме того что я ошибся - ладно, к банку претензий нет, к перевозчику - не совсем понятно, возникает вопрос отчётности - билеты надо будет сдать в бухгалтерию для возврата затраченных средств. И бухгалтерия оплатит только ту сумму, которая указана в билете. А она совсем не совпадает с сумой, которую человек фактически заплатит. На сайте перевозчика написано: "Залежно від форми бронювання можуть використовуватися різні способи оплати квитків:
Онлайн: PayPal, прямий дебет, банківська карта (Mastercard/Visa/Amex), SofortÜberweisung, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. Ми залишаємо за собою право змінювати список доступних способів оплати для бронювання. У водія: готівка. Квиткові каси/туристичні агентства: усі способи оплати, що пропонуються нашими агентствами, у тому числі оплата готівкою. Якщо пункт продажу —це транспортний засіб перевізника, способи оплати можуть обмежуватися лише оплатою готівкою або кредитною карткою." Если платить кэшем водителю - какой будет сумма и какой она будет в билете, если водитель его выдаст.....
Наступного разу обирайте ціну в евро + виписка з банку в бухгалтерію і не буде таких проблем, але на разі DCC це дефакто стандарт для усього іноземного і тут нема ні провини моно ні провини перевізника - це через подвійні/потрійні курси яки створились завд'яки обмеженням і ніхто не хоче платити за ці різні курси - тому платить покупець
С фликсбасом все не так однозначно. Гривневые цены на украинской версии сайта там существенно выгоднее евровых. Поэтому платить там лучше картами правильно обрабатывающими DCC (Идея, БВР), а если таких карт нет, то оплата в грн даже с DCC может оказаться сопоставимой с оплатой в евро.
Кащей написав:С фликсбасом все не так однозначно. Гривневые цены на украинской версии сайта там существенно выгоднее евровых. Поэтому платить там лучше картами правильно обрабатывающими DCC (Идея, БВР), а если таких карт нет, то оплата в грн даже с DCC может оказаться сопоставимой с оплатой в евро.