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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 10:17
Alexey_k9 написав: Кащей написав:
С фликсбасом все не так однозначно. Гривневые цены на украинской версии сайта там существенно выгоднее евровых. Поэтому платить там лучше картами правильно обрабатывающими DCC (Идея, БВР), а если таких карт нет, то оплата в грн даже с DCC может оказаться сопоставимой с оплатой в евро.
А у БВР и Идеи DCC как-то по другому работает?
вони покищо компенсують за свій рахунок різницю, вважайте бонус
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